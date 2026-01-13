2026年1月29日、一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）は、中堅・中小企業の競争力強化を目指す無料イベント「ニューイヤー・カンファレンス2026～デジタル×知財～」を開催します。本イベントは東京会場でのリアル参加（質疑応答あり）とオンライン参加（YouTube配信）のハイブリッド形式。経営者・DX担当・支援者まで必見の対談・講演が多数予定されています。

イベント概要

https://cspa2026conf.peatix.com/view

・イベント名ニューイヤー・カンファレンス2026～デジタル×知財～・日時2026年1月29日（木）14:00～17:00・会場ビジョンセンター東京駅前（東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル6F,7F）https://www.visioncenter.jp/tokyo/ekimae/access/※会場参加（限定50名・質疑応答あり）・オンラインYouTubeライブ配信（限定100名）・参加費無料（事前登録制）・主催一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）・後援関東経済産業局、日本商工会議所、東京商工会議所、ファクトリーサイエンティスト協会、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会・協力全国観光土産品連盟

見どころ

１ 知的財産×価値創造の最前線対談 現職特許庁審査業務部長で中小企業知財戦略支援総合調整官の師田晃彦氏を迎え、CSPA理事・松島桂樹氏と「価値発見・デザイン経営・知財活用」について対談します。２ デジタル×経営戦略の実践方向性 元デジタル庁統括官、東京大学公共政策大学院特任教授の村上敬亮氏とCSPA副理事長の岡田浩一氏が「デジタル技術による価値創造経営」について語ります。３ オンライン配信＆リアル質疑応答 オンラインでも視聴可能。リアル会場では登壇者への質問機会があります。

登壇者プロフィール

師田 晃彦氏（特許庁 審査業務部長／中小企業知財戦略支援総合調整官）

1993年に通商産業省に入省。エネルギー政策、経済白書、APEC、中小企業政策、研究開発プロジェクトの取りまとめ、半導体・ディスプレイ・電子部品等の競争力強化政策を担当2013年より独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）のサンフランシスコ事務所次長として、日本の中小・ベンチャー企業のシリコンバレー進出支援を担当。2016年6月経済産業省サイバーセキュリティ課長として、政府機関や産業界のサイバーセキュリティ政策を担当。2017年7月より中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課長（イノベーション課長）。復興庁福島復興局次長、内閣府原子力災害現地対策本部副本部長を歴任。2023年より現職。

松島 桂樹氏 （公財）ソフトピアジャパン理事長／（一社）クラウドサービス推進機構（CSPA）理事・特別研究員

・日本商工会議所「デジタル化推進専門委員会」委員・IBM勤務後、武蔵大学教授、2017年より現職。・中小企業庁「電子受発注システム普及促進に向け実証調査事業連絡会議」座長・全国銀行資金決済ネットワーク「ZEDI利活用促進WG」委員

村上 敬亮（むらかみ けいすけ）氏

元デジタル庁統括官東京大学公共政策大学院 特任教授慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任教授1990年、通商産業省入省。IT政策に長らく携わった後、クールジャパン戦略の立ち上げ、COP15・16等の温暖化国際交渉、再エネの固定価格買取制度創設等に従事。2014年より内閣官房・内閣府で、地方創生業務や国家戦略特区業務に従事し、2020年7月より中小企業庁経営支援部長。2021年9月よりデジタル庁統括官（国民向けサービスG担当）。2025年7月1日に退職し、11月より現職。

岡田 浩一氏 明治大学経営学部教授／（一社）クラウドサービス推進機構 理事

日本中小企業学会副会長日本商工会議所「デジタル化推進専門委員会」委員

