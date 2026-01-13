freee申告、freee会計の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」の提供開始　経営支援クラウド「bixid」とのデータ連携も併せて開始

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会計事務所向け税務申告サービス「freee申告」の2025年度分freee申告 所得税において、「手動入力モード」の提供を開始しました。これにより、freee会計やfreee人事労務を契約していない顧問先を抱える会計事務所においてもfreee申告 所得税の利用が可能です。また、併せて株式会社YKプランニングが提供する経営支援クラウド「bixid」とのデータ連携も開始しました。







■freeeのプロダクトを利用していない顧問先を抱える会計事務所でも「freee申告」が利用可能に

「freee申告」は、法人税・所得税・消費税等の申告書や年調・法定調書申告に対応した会計事務所向け税務申告サービスです。現在の「freee申告」は、freee会計やfreee人事労務を契約している顧問先が利用可能となっており、契約がない場合は利用できない点が課題となっていました。そのため、顧問先がfreee会計やfreee人事労務を利用していない場合は、他の税務申告ソフトを並行して利用する必要がありました。

この課題を解決するため、「freee申告」の一税目であるfreee申告 所得税では、新たにfreee会計の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」を2025年度分から提供開始しました。（※）

今後は、2026年春頃にfreee申告 法人税の「手動入力モード」を提供開始予定です。

※：「手動入力モード」の利用には、以下の条件を満たしている必要があります。

freee認定アドバイザーであり、アドバイザープライム会費・freee申告パック・freee単体税目プランのいずれかを契約していること

freee申告：https://adv.freee.co.jp/service/tax

freee認定アドバイザー制度：https://adv.freee.co.jp/advisor

■経営支援クラウド「bixid」とのデータ連携が可能に

「手動入力モード」の提供に伴い、freee申告 所得税とfreee申告 消費税は、株式会社YKプランニングが提供する「bixid」との連携を開始しました。「bixid」は会計ソフトのメーカーや種類を問わず会計データを一元管理できる経営支援クラウドです。会計事務所の方がさまざまな会計ソフトを利用している場合でも「bixid」を経由することで「freee申告」へ同じ操作感で効率的に会計データを取り込むことができるようになりました。

また、freee申告 所得税やfreee申告 消費税から出力した電子申告データを「bixid」に取り込むことも可能になり、「bixid」内でのデータ活用の幅が広がります。

■freee申告について

会計事務所向け「freee申告」は、「freee会計」「freee人事労務」と連携することで、記帳・決算書作成から税務申告までの作業をクラウド上で完結できる税務申告ソフトです。

会計事務所の顧問先における会計から申告までをfreeeだけのワンストップで解決できます。

会計事務所向けfreee申告：https://adv.freee.co.jp/service/tax

■freee申告 所得税の「手動入力モード」提供開始に伴い、勉強会セミナーを開催







＜開催概要＞

セミナー名： 「freee申告 所得税」手動入力モード提供開始に伴う勉強会セミナー

開催日時：1月13日（火）〜2月24日（火）までの毎週火曜日17:00-17:30にて開催

※すべて同一の内容です

開催方法：オンライン

参加費：無料

参加対象：会計事務所の経営者、ご担当者

定員：200名

主催：freee パートナー事業本部

参加方法：下記のURLからお申し込みください。

https://adv.freee.co.jp/seminar/tax-202601

■株式会社YKプランニング　会社概要

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/

YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理土・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。

■フリー株式会社　会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO　佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

本件に関するお問合わせ先

フリー株式会社　広報 (PR)　大橋潤　

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D

※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください

https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/

