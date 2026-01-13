こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JICAと北星学園大学が連携覚書を締結
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、北星学園大学（札幌市厚別区）と、国際協力分野における連携を強化するため、覚書を締結します。
今後、相互の強みを最大限に生かした密接な協力を進めます。今回の覚書締結を機に、双方の知見と資源を結集し、地域の国際化と世界への貢献を目指す実践的な取り組みを、共に推進していきます。
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、北星学園大学と、国際協力分野における連携を強化するため、覚書を締結します。
北星学園大学は、交換留学生との交流や国際的な視野を育む取組みを通じて、北海道での国際交流活動を長年に渡り続けてきました。また、同大学出身の元JICA海外協力隊の55名をはじめとする人的なネットワークが、国際協力を進める上で大きな力となっています。今後も教育･研究を発展させ、地域・企業・海外との連携を一層深めながら、国際的な人材育成に対する取り組みをますます強化する予定です。
JICA北海道センターと北星学園大学は今後、相互の強みを最大限に生かした密接な協力を進めます。今回の覚書締結を機に、双方の知見と資源を結集し、地域の国際化と世界への貢献を目指す実践的な取り組みを、共に推進していきます。
署名式後には、北星学園大学学長とJICA北海道センター所長らによる、学生向けのパネルトークを開催し、国際協力の未来について語り合います。
本件取材にお越しいただける方は、下記の連絡先まで予めご連絡をいただければ幸いです。ご来訪を、お待ちしております。
記
1. 日 時：2026 年 1 月 19 日(月) 13:00〜14：30
(1)署名式 13:00〜13:30
(2)パネルトーク 13:30〜14:30「対話から始める北星学園の国際協力」
2. 場 所：北星学園大学 C館講堂（札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号）
3. 出席者：北星学園大学 学長 中村 和彦
独立行政法人国際協力機構 北海道センター所長 中川 岳春 ほか
4. 連携の主な内容：
・大学における国際協力関連講義の実施
・JICA研修員の受入れ
・学生のJICA北海道での実習（インターンシップ）
・JICA活動への参加・支援
・人事交流
・施設の相互利用促進
・その他
【本件に関する問い合わせ先】
JICA北海道(札幌） 市民参加協力課 山崎 みつ美
TEL：011-866-8421 e-mail：Yamazaki.Mitsumi2@jica.go.jp
北星学園大学 担当者 加藤 幸子
TEL：011-895-1000 e-mail：intlcenter@hokusei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
