独立行政法人国際協力機構（JICA）は、北星学園大学（札幌市厚別区）と、国際協力分野における連携を強化するため、覚書を締結します。

今後、相互の強みを最大限に生かした密接な協力を進めます。今回の覚書締結を機に、双方の知見と資源を結集し、地域の国際化と世界への貢献を目指す実践的な取り組みを、共に推進していきます。

北星学園大学は、交換留学生との交流や国際的な視野を育む取組みを通じて、北海道での国際交流活動を長年に渡り続けてきました。また、同大学出身の元JICA海外協力隊の55名をはじめとする人的なネットワークが、国際協力を進める上で大きな力となっています。今後も教育･研究を発展させ、地域・企業・海外との連携を一層深めながら、国際的な人材育成に対する取り組みをますます強化する予定です。

JICA北海道センターと北星学園大学は今後、相互の強みを最大限に生かした密接な協力を進めます。今回の覚書締結を機に、双方の知見と資源を結集し、地域の国際化と世界への貢献を目指す実践的な取り組みを、共に推進していきます。

署名式後には、北星学園大学学長とJICA北海道センター所長らによる、学生向けのパネルトークを開催し、国際協力の未来について語り合います。

本件取材にお越しいただける方は、下記の連絡先まで予めご連絡をいただければ幸いです。ご来訪を、お待ちしております。



1. 日 時：2026 年 1 月 19 日(月) 13:00〜14：30

　(1)署名式 　　　 13:00〜13:30

　(2)パネルトーク　13:30〜14:30「対話から始める北星学園の国際協力」

2. 場 所：北星学園大学　C館講堂（札幌市厚別区大谷地西２丁目３番１号）

3. 出席者：北星学園大学 学長 中村　和彦

　　　　　独立行政法人国際協力機構　北海道センター所長　中川　岳春　 ほか

4. 連携の主な内容：

　・大学における国際協力関連講義の実施

　・JICA研修員の受入れ

　・学生のJICA北海道での実習（インターンシップ）

　・JICA活動への参加・支援

　・人事交流

　・施設の相互利用促進

　・その他

【本件に関する問い合わせ先】

JICA北海道(札幌） 市民参加協力課　山崎　みつ美

TEL：011-866-8421　e-mail：Yamazaki.Mitsumi2@jica.go.jp

北星学園大学　担当者　加藤　幸子

TEL：011-895-1000　　e-mail：intlcenter@hokusei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/