こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成城大学 社会イノベーション学部創設20周年記念特別企画 第2弾！！
「第15回 大学横断型経営学ゼミナール大会」を開催
―テーマは「革新的な文具を考えろ！」。デザイン文具を通じて価値創造を学ぶー
成城大学（東京都世田谷区 学長:杉本 義行）は、社会イノベーション学部創設20周年企画との共催で、「第15回 大学横断型経営学ゼミナール大会」を2025年11月29日（土）に本学キャンパスにて開催しました。
本大会は、2012年の開始以来、今回で15回目を迎える歴史ある合同ゼミナール企画です。今年度は成城大学がホスト校を務め、社会イノベーション学部（学部長：南山浩二）の創設20周年記念企画として実施しました。
当日は、成城大学および中央大学から計4ゼミナールが参加し、大学の枠を超えた活発な交流と協働的な学びが展開されました。
参加ゼミナール：
成城大学：積田淳史ゼミナール、青山征彦ゼミナール、都築幸恵ゼミナール
中央大学：林祥平ゼミナール
テーマ：「革新的な文具を考えろ！」
文具市場は、オフィスオートメーションやデジタル化の進展により縮小傾向が続く一方で、機能性・意匠性・アイデアに富んだ「デザイン文具」は着実に需要を伸ばしています。文具女子博（https://bungujoshi.com/）などの文具イベントでは、チケットが完売するほどの高い人気を集めています。こうした市場の変化を踏まえ、本大会では、革新的な付箋型カレンダー「himekuri」を企画・制作・販売するＫ企画株式会社（埼玉県所沢市）（https://x.com/himekuri2）の会長・木下良氏、社長・木下将氏をお招きし、「革新的な文具を考えろ！」をテーマとしたワークショップを実施しました。
ワークショップでは、学生たちが、実際に商品企画・制作・販売の全工程に携わる木下良氏・将氏から直接アドバイスを いただきながら、以下のプロセスを通じて実践的に学びを深めました。
・製品分析（既存の「himekuri」および関連商品の特徴整理）
・ターゲット理解（誰のどのような課題を解決するか）
・コンセプト提案（機能・デザイン・使い方の革新）
・グループプレゼンテーション（新商品の企画提案）
アイデア次第で多様な使い方が可能なデザイン文具を題材に、各グループが熱意ある議論を重ね、最終的には独創性・実現性・市場性の観点から審査が行われました。
表彰式では木下良氏・将氏より丁寧な講評をいただき、学生たちは「プロと同じ視点で考える楽しさ」や「企画を形にする難しさ」を実感した様子でした。文具という身近なテーマを切り口に、学生たちがイノベーションの本質に触れ、創造的な思考を深める非常に有意義な大会となりました。また、大学間の学びの交流としても、多くの刺激と学びに満ちた1日となりました。
最優秀賞 3Dになるカレンダー
成城大学 大内采音
中央大学 大木彩加、佐々木胡春、宮沢和花
会長賞（優秀賞） インバウンド向け高級和風カレンダー
成城大学 佐藤雄弥、鈴木優奈
中央大学 三本野乃花、平賀可恋
社長賞（優秀賞） 恋心交換ふせん
成城大学 小柏いぶき
中央大学 荻原彩矢、梅田陽生
社会イノベーション学部賞（佳作） 創造性を育むふせん絵本
成城大学 北舘里帆
中央大学 鵜澤慧大、今井琳
中央大学賞（佳作） 筋トレ応援ふせん
成城大学 比嘉耕史郎、山田華代
中央大学 鈴木千絵、針川真翔
イノベーション賞（佳作） キッチンに貼れる献立支援ボード
成城大学 武田真歩
中央大学 村木綺夏、鈴木凜
ビジネスモデル賞（佳作） はがせる！着せ替えスマホケース
成城大学 小島怜佳、岩崎ゆい
中央大学 儘田恭一
ベストプレゼンテーション賞（佳作） アルバムデコふせん
成城大学 大川遥加、高橋伊織
中央大学 姜瓔軒
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
―テーマは「革新的な文具を考えろ！」。デザイン文具を通じて価値創造を学ぶー
成城大学（東京都世田谷区 学長:杉本 義行）は、社会イノベーション学部創設20周年企画との共催で、「第15回 大学横断型経営学ゼミナール大会」を2025年11月29日（土）に本学キャンパスにて開催しました。
本大会は、2012年の開始以来、今回で15回目を迎える歴史ある合同ゼミナール企画です。今年度は成城大学がホスト校を務め、社会イノベーション学部（学部長：南山浩二）の創設20周年記念企画として実施しました。
参加ゼミナール：
成城大学：積田淳史ゼミナール、青山征彦ゼミナール、都築幸恵ゼミナール
中央大学：林祥平ゼミナール
テーマ：「革新的な文具を考えろ！」
文具市場は、オフィスオートメーションやデジタル化の進展により縮小傾向が続く一方で、機能性・意匠性・アイデアに富んだ「デザイン文具」は着実に需要を伸ばしています。文具女子博（https://bungujoshi.com/）などの文具イベントでは、チケットが完売するほどの高い人気を集めています。こうした市場の変化を踏まえ、本大会では、革新的な付箋型カレンダー「himekuri」を企画・制作・販売するＫ企画株式会社（埼玉県所沢市）（https://x.com/himekuri2）の会長・木下良氏、社長・木下将氏をお招きし、「革新的な文具を考えろ！」をテーマとしたワークショップを実施しました。
ワークショップでは、学生たちが、実際に商品企画・制作・販売の全工程に携わる木下良氏・将氏から直接アドバイスを いただきながら、以下のプロセスを通じて実践的に学びを深めました。
・製品分析（既存の「himekuri」および関連商品の特徴整理）
・ターゲット理解（誰のどのような課題を解決するか）
・コンセプト提案（機能・デザイン・使い方の革新）
・グループプレゼンテーション（新商品の企画提案）
アイデア次第で多様な使い方が可能なデザイン文具を題材に、各グループが熱意ある議論を重ね、最終的には独創性・実現性・市場性の観点から審査が行われました。
表彰式では木下良氏・将氏より丁寧な講評をいただき、学生たちは「プロと同じ視点で考える楽しさ」や「企画を形にする難しさ」を実感した様子でした。文具という身近なテーマを切り口に、学生たちがイノベーションの本質に触れ、創造的な思考を深める非常に有意義な大会となりました。また、大学間の学びの交流としても、多くの刺激と学びに満ちた1日となりました。
最優秀賞 3Dになるカレンダー
成城大学 大内采音
中央大学 大木彩加、佐々木胡春、宮沢和花
会長賞（優秀賞） インバウンド向け高級和風カレンダー
成城大学 佐藤雄弥、鈴木優奈
中央大学 三本野乃花、平賀可恋
社長賞（優秀賞） 恋心交換ふせん
成城大学 小柏いぶき
中央大学 荻原彩矢、梅田陽生
社会イノベーション学部賞（佳作） 創造性を育むふせん絵本
成城大学 北舘里帆
中央大学 鵜澤慧大、今井琳
中央大学賞（佳作） 筋トレ応援ふせん
成城大学 比嘉耕史郎、山田華代
中央大学 鈴木千絵、針川真翔
イノベーション賞（佳作） キッチンに貼れる献立支援ボード
成城大学 武田真歩
中央大学 村木綺夏、鈴木凜
ビジネスモデル賞（佳作） はがせる！着せ替えスマホケース
成城大学 小島怜佳、岩崎ゆい
中央大学 儘田恭一
ベストプレゼンテーション賞（佳作） アルバムデコふせん
成城大学 大川遥加、高橋伊織
中央大学 姜瓔軒
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/