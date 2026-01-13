株式会社千興ファーム(本社：熊本県上益城郡御船町、代表取締役：菅 浩光)は、株式会社東京商工リサーチに依頼した市場調査の結果、「国内生産馬肉生産量」「馬刺し販売額」「馬刺し通販販売額」の3部門において国内シェア第1位を獲得いたしましたことをお知らせいたします。





3部門で国内「3冠」を達成





■調査結果のポイント：3部門で国内「3冠」を達成

今回の調査により、以下の3つの切り口で日本一の位置付けであることが確認されました。





調査項目 ： 1. 馬肉製品生産量、2. 馬刺し販売額、3. 馬刺し通販販売額

位置付け ： 国内第1位

内訳 ： 輸入肉を除く、国内馬肉生産量、国内生産馬肉販売額、

国内生産馬肉個人通販販売額

※調査概要： 2024年1月～12月における馬肉製品および馬刺し市場に関する調査

※調査機関： 株式会社東京商工リサーチ(2025年11月調べ)

※本リリースにおける「国内第1位」は、株式会社東京商工リサーチの市場調査結果に基づきます(定義・算定方法・比較対象等の詳細は調査報告書に準拠)。









■需要拡大の背景

近年、健康志向の高まりや外食・通販の選択肢拡大を背景に、馬肉・馬刺しを含む高たんぱく食材への関心が高まっています。また、盛り付けやメニューの多様化、SNSを通じた情報拡散により、幅広い世代で認知が広がっています。









■背景と今後の展望

馬肉は「高タンパク・低カロリー・低脂質」な健康食材として、近年の健康意識の高まりとともに需要が急拡大しています。当社は、生産から加工・出荷まで一貫した体制のもと、HACCPに基づく衛生管理を徹底し、国際認証「SQF」を取得した工場運用を強みに、全国の量販店、飲食店様から一般消費者様まで幅広くご支持をいただいてまいりました。

今回の調査結果は、多くのお客様に当社の品質を信頼いただいた証であると受け止めております。今後も国内第1位の馬刺しメーカーとして、安心・安全で高品質な馬肉文化を、日本全国、そして世界へ発信してまいります。









■今後の展開

千興ファームグループでは、今後も馬刺し・馬肉製品のさらなる拡大・発展を目指し、馬肉を使った商品開発を進めてまいります。併せて、海外からの優良な血統をもつ仔馬の仕入れルート開拓にも力を入れ、日本の馬肉業界の発展・馬肉食文化の更なる発展に貢献してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社千興ファーム

代表者： 代表取締役 菅 浩光

所在地： 熊本県上益城郡御船町大字高木2530番地

Web ： 千興ファーム https://www.senko-farm.com/

Web ： 菅乃屋公式通販サイト https://www.suganoya.com/





＜企業紹介＞

株式会社千興ファームは、代々伝統的に事業を営み馬の生産から馬肉加工、販売まで手掛ける馬肉メーカーです。HACCPに基づく衛生管理を実施し、SQF認証を取得した工場で、製造・出荷まで一貫した体制で「安全」「安心」な商品をお届けしております。