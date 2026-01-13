株式会社NTTデータ経営研究所は、令和7年度フードテック支援事業の一環であるフードテック官民協議会運営等委託事業において、「フードテック官民協議会」の事務局支援を担っています。





「フードテック官民協議会(※1)」では、日本発のフードテック(※2)ビジネスの育成及びフードテックビジネスの認知度向上に繋げることを目指し、2月13日(金)にフードテックビジネスコンテスト本選大会を開催いたします。





フードテックビジネスコンテスト





本ビジネスコンテストでは、新しい食料の生産から加工、流通、消費に至るバリューチェーンを変革するあらゆる新しい技術や仕組みを活用したアイデアを3つのテーマから募集しました。

本選大会出場者には、フードテックビジネスコンテストサポーター(協賛企業)からアクセラレーションプログラムへの参加やメンタリングなど今後の事業化を後押しする副賞の贈呈を予定しています。





(※1)農林水産省は令和2年10月に、食・農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテック等の新興技術について、協調領域の課題解決や新市場開拓を促進するため、民間企業、研究機関、行政から成る「フードテック官民協議会」を設立。





(※2)フードテックとは、持続可能な食料供給や、美味しく、文化的で健康的な食生活を通じた高いQOL(Quality of Life)を実現する次世代のフードシステムを構築する上で欠かせないキーテクノロジーを指します。人口増加に対応した食料供給や環境保護等の社会課題の解決につながると期待されています。また健康志向やアレルギー対応等、食に求める人々のニーズの多様化に対応するビジネスとしても注目されています。









―『令和7年度 未来を創る！フードテックビジネスコンテスト』本選大会概要―

■実施日

2026年2月13日(金)13:00～17:00 ※現地のみネットワーキング18:30まで





■会場

〈来場型会場〉 Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

〈オンライン〉 Zoomウェビナーオンライン

〈観覧申込URL〉 https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogle-mcodnd-0180ca2e3c5245274d91506f76366cda





■本選出場者詳細

一次審査、二次審査を通過されましたファイナリスト15組の方々が登壇します。

https://food-tech.maff.go.jp/business-contest/contestants2026/





■プログラム

(ア)開会、オリエンテーション

(イ)ファイナリスト15組によるプレゼンテーション

(ウ)審査

(エ)結果発表、表彰(オンライン中継はここまで)

(オ)交流会(会場参加者のみ)

※プログラムは変更されることがありますので、あらかじめご了承願います。





■ビジネスコンテストWEBサイト

https://food-tech.maff.go.jp/business-contest/