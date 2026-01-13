ヤクモ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：舟木 英之)は、高層建築物の風揺れ対策として、1台で水平2方向の振動制御を可能にする新製品「Dual AMD」を開発し、2026年2月5日(木)・6日(金)にパシフィコ横浜で開催される「第17回振動技術展」にて初公開します。

会場ではあわせて、「水平振動体感装置」や「ミニチュアAMDモデル」を用いて、居住性能への影響と制振技術の重要性を紹介します。





2025年の様子

※振動技術展は「振動技術展実行委員会」が主催の、産業界におけるあらゆる振動の発生・防振・制振・除震と応用技術に関する最新の情報を発信する専門技術展です。

(詳細： https://www.shindoexpo.com/ )





■展示概要

1. 新製品「Dual AMD」を初展示

当社は、高層建築物の風揺れ対策として開発した新製品「Dual AMD(高層建築物用アクティブマスダンパー)」をブースにて紹介いたします。

Dual AMDは、1台でXY2方向の動作が可能な制振装置で、従来の制振システムと比較して省スペース・低コストでの設置を実現します。





Dual AMDの主な特長

・1台でXY2方向(水平2方向)の振動制御に対応

・50t～100tの大質量錘による高い制振効果

・±950mmの大ストロークを実現

・2分割フレーム構造により施工性が向上

・建物の特性に合わせたプログラム制御





Dual AMD(高層建築物用アクティブマスダンパー)

(詳細： https://www.yacmo.co.jp/products/vibration/tallbuilding-amd/ )





2. 好評の「水平振動体感装置」で風揺れを体感

昨年も多くの来場者にご好評いただいた「水平振動体感装置」を今年も設置します。

この装置では、超高層ビルや細長い中層ビルなど、実際の建物で発生する風揺れを会場で体感できます。建築学会の居住性能評価基準と照らし合わせながら、どの程度の揺れが人体にどのような影響を与えるのかを実感していただけます。





風による揺れは地震とは異なり、長時間継続する特徴があります。その結果、建物に対する不安感や、乗り物酔いのような症状が生じることがあり、居住者の生活の質に大きく影響します。体感装置を通じて、こうした課題の重要性を実感していただけます。





体験可能シチュエーション： 中低層～高層ビルの風揺れ振動

最大搭載人数 ： 1名

体験可能年齢 ： 10歳以上





水平振動体感装置

(詳細： https://www.yacmo.co.jp/corporate/showroom/tokyo/ )





【超高層ビルの風揺れ問題について】

近年のトレンドとして、超高層建築物や狭小地に建つ細長い中高層ビルが増加しています。これらの建物は構造上、風による揺れの影響を受けやすく、居住性能の悪化が深刻な課題となっています。

風揺れは地震と異なり、強風が続く限り長時間揺れ続けるため、以下のような問題が発生します。





・建物に対する不安感の増大

・乗り物酔いのような症状

・集中力の低下や業務効率への影響

・入居者の満足度低下やクレームの増加





当社では、こうした課題に対し、調査・測定から解析・設計・施工・メンテナンスまで一貫したソリューションを提供しています。

また、当日は当社の専門スタッフにその他の振動課題についてもご相談いただけます。





■展示会概要

名称： 第17回「振動技術展」

日時： 2026年2月5日(木)～6日(金)10：00～17：00

会場： パシフィコ横浜 Dホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

主催： 「振動技術展」実行委員会

URL ： https://www.shindoexpo.com/





■申込み方法

来場登録制： https://www.shindoexpo.com/visit/

入場料 ： 無料

同時開催 ： 第30回「震災対策技術展」／第6回「防災食品展」





■ヤクモ株式会社とは

振動・騒音・地震対策の総合エンジニアリング企業として、60年以上にわたってさまざまな防振・防音・免震装置を開発しており、調査・測定から解析・設計・施工・メンテナンスまで一貫したシステムでお客様のニーズにお応えしています。





■会社概要

会社名 ： ヤクモ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 舟木 英之

所在地 ： 東京都品川区大崎5-4-18

設立 ： 1963年5月

事業内容： 防振・防音に関わる各種装置・部材の製造、

リースおよび施工、メンテナンス

URL ： https://www.yacmo.co.jp/





【本件に関するお問合せ】

会社名： ヤクモ株式会社

担当者： 山野、牛久

TEL ： 03-5496-7556

MAIL ： yacmo-ma@yacmo.co.jp