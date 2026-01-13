少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

コットン解散危機!? 話題の占い芸人がガチ占い

2026年一発目の企画は、2026年の運勢を占う特別編！コットンの先輩芸人で、占い師としても活躍する「ますかた一真」がスタジオに登場し、忖度なしでコットンの2人を占います！基本の性格を読み解くと、2人の隠された素顔があらわに！？さらに西村が気に病んでいるという、きょん夫妻の夫婦タレント化をガチ相談！？まさかの結果にコンビ解散の危機が！？

■番組概要

番組名 ：スナックコットン放送日時：1月15日㈭深夜０時15分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）／ますかた一真