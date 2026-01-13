三重交通グループの鳥羽シーサイドホテル株式会社（代表取締役社長：村田陽子 本社：三重県鳥羽市安楽島町）は2026年2月1日（日）～4月19日（日）の期間限定で、ディナーバイキング「ストロベリー＆シトラス フェア」を開催いたしますのでお知らせします。本フェアでは、三重県産いちご「かおり野」を中心に、旬のいちごをふんだんに使用した創作料理やスイーツを取り揃え、フレッシュないちごも食べ放題でお楽しみいただけます。甘酸っぱい風味と素材が織りなす「鴨肉のステーキ ミックスベリーソース」、ふわとろ食感の「苺とふわふわチーズオムレツ」、彩り豊かな「フルーツグラタン」など、アクセントとしていちごを取り入れたメニューをご用意します。 また、地元の料理シリーズでご好評の「鳥羽台所（とばきっちん）」では、魚のあら煮などの「鳥羽の離島料理」やホテル特製「松阪牛キーマカレー」の定番メニューも多数ご用意し、期間中、皆様のお越しをお待ちしております。※食材は生産・仕入環境により産地や一部メニュー内容が変更となる場合がございます。

１．期 間

2026年２月１日（日）～ ４月19日（日） ※期間限定

２．場 所

レストラン「ラルジュ」または「シーサイドホール」

３．時 間

第一部17:30～19:00、第二部19:15～20:45 ※二部制

４．料 金

①宿泊（1泊2食） 大人1名16,500円～26,150円（詳しくはホテルHPよりご確認ください）②ご夕食のみ 大人1名 7,000円、小人1名5,000円、幼児1名2,200円 ※料金は税サ込でソフトドリンクを含む（アルコール類は別途有料） ※2026年4月1日ご宿泊から宿泊税1人200円をいただきます（お問合せください）

５．ご利用

予約制 専用TEL0599-25-8181（9時～19時）