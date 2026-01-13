近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）1月18日（日）に、地域の子育て世帯向け産学官連携イベント「冬の思い出大作戦！～近畿大学九州短期大学の学生さんと遊ぼう～」を開催します。本イベントでは、保育科の学生が主体となり、親子で楽しめる製作体験や絵本の読み聞かせを実施します。【本件のポイント】●保育科の学生が主体となり、親子で楽しめる「製作体験」や「絵本の読み聞かせ」などのイベントを実施●主催である本学が飯塚市、ゆめタウン飯塚と共催し、産学官連携による地域の子育て支援に貢献●学生にとっては学びの場、参加する子どもたちにとっては新たな体験と学びの機会とする【本件の内容】近畿大学九州短期大学では、学生の地域に根ざした実践的な活動を通じて、地域とのつながりを深めるとともに、次代を担う保育人材の育成に取り組んでいます。本イベントは、飯塚市およびゆめタウン飯塚との共催のもと、主催である本学の学生が主体となって運営するもので、大学・自治体・民間企業が連携し、子育て世帯を地域全体で支えることを目的として、夏に続き2回目の開催となります。筑豊地域の子どもたちとその家族を対象に、学生たちが企画・準備した製作体験や絵本の読み聞かせなど、親子で楽しめるプログラムを実施します。製作体験では、「ゆきだるま大作戦～みんなでゆきだるまに飾り付けをしよう～」と題し、紙やペンを使って参加者全員でゆきだるまの台紙に絵を描いたり、星や鈴などの画用紙を貼るなどの飾り付けをします。また、保育科の学生による絵本の読み聞かせも実施します。学生にとっては学びの場となり、参加する子どもたちにとっても新たな体験と学びの機会となります。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月18日（日）13：00～16：00場所 ：ゆめタウン飯塚 2階 無料遊び場 （福岡県飯塚市菰田西3丁目6-1、 西鉄バス「ゆめタウン飯塚バス停」から徒歩約1分）対象 ：地域の子どもたちとその家族（参加無料、事前申込不要、人数制限なし）主催 ：近畿大学九州短期大学共催 ：飯塚市、ゆめタウン飯塚お問合せ：近畿大学九州短期大学 地域連携推進室 担当：垂見、立石 TEL（0948）22-5726【関連リンク】九州短期大学https://www.kjc.kindai.ac.jp/