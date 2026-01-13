近畿大学経済学部（大阪府東大阪市）総合経済政策学科准教授 新井圭太ゼミは、令和7年（2025年）12月に、大阪商工会議所（大阪府大阪市）、大阪信用金庫（大阪市天王寺区）、全但バス株式会社（兵庫県養父市）と共同で、「貨客混載実証プロジェクト」を実施しました。本プロジェクトでは、全但バス株式会社の高速バス貨物室の空きスペースを有効活用して、商材を低コストで輸送し販売するビジネスモデルの構築について検証しました。令和8年（2026年）1月20日（火）、その実証実験の研究結果を、ゼミ生がプロジェクト関係者に向けて報告します。【本件のポイント】●買い物の利便性と公共交通の収益を同時に向上させることをめざす「貨客混載実証プロジェクト」●経済学部生が、実証実験の研究結果をプロジェクト関係者に報告●高速バスの貨客混載により、需要減少に悩む地域公共交通事業者の新たなビジネスモデルの構築をめざす【本件の内容】近畿大学経済学部の新井ゼミでは、交通政策を軸としたさまざまなまちづくりモデルの提言や、地域のモビリティ確保に向けた研究・分析に取り組んでいます。その一環として、兵庫県豊岡市において、地方都市における買い物の不便さと、公共交通機関の利用者減少に伴う収益減少という地域課題の改善をめざし、大阪商工会議所と大阪信用金庫、全但バス株式会社と共同で、「貨客混載実証プロジェクト」を実施しています。昨年12月には、全但バス株式会社の高速バス貨物室の空きスペースを有効活用し、大阪の中小小売事業者が商材を積載する、貨客混載の実証実験を行いました。バス事業者のロジスティック機能の有効性や貨物輸送での売上増加の可能性、中小小売事業者の地方での販路拡大（潜在ニーズや需要喚起）、低コストでの輸送と販売が可能なビジネスモデル構築の可能性について検証しました。実証実験には、新たな大阪土産「おかんパン」を開発したパン・サンドイッチの製造・販売を行う株式会社ダイヤ（大阪市生野区）、明治25年の創業以来、全国の飲食店から支持される鰹節や昆布などの出汁素材を販売するヤマキウ株式会社（大阪市大正区）が参加し、城崎温泉ツーリストインフォメーションSOZORO（兵庫県豊岡市）で実際に商品を販売し、地方におけるニーズ調査や採算性を調査しました。また、近畿大学経済学部・新井ゼミの学生も調査に参加して、購入者に対し、購入動機や購入点数、地方での潜在需要などについてヒアリング調査を実施しました。それらの実証実験の調査結果を、ゼミ生がプロジェクト関係者に向けて報告します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月20日（火）16：00～17：00場所 ：大阪信用金庫本店8階 Dホール（大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目9-14 大阪メトロ谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅から徒歩7分）参加予定：近畿大学経済学部准教授 新井圭太、新井ゼミ3年生12人 大阪信用金庫 プロジェクト担当メンバー 大阪商工会議所 プロジェクト担当メンバー 実証実験参加企業（株式会社ダイヤ、ヤマキウ株式会社）担当者【関連リンク】経済学部 総合経済政策学科 准教授 新井圭太（アライケイタ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/193-arai-keita.html経済学部https://www.kindai.ac.jp/economics/