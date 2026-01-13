パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、パソコン専門店が企画した安心の学生向けノートPC「iiyama キャンパスPC」の販売を2026年1月13日(火)より開始いたしました。

■「iiyama キャンパスPC」の変遷

「iiyama キャンパスPC」は、学生生活に最適なノートパソコンを追求し2022年より販売を開始いたしました。発売以来、学生生活における使用体験に基づき、様々なご意見・ご要望を取り入れ、性能・機能面・サービス面においてご満足いただけるよう新入学生・新社会人の皆様と共に毎年進化を繰り返しております。今回、パソコン専門店が企画した安心の学生向けノートPCとして、学生生活・就活・ビジネスなど、あらゆる用途でパフォーマンスを発揮する新しい「iiyama キャンパスPC」をお客様にお届けいたします。

■パソコン専門店が企画した安心の学生向けPC「iiyama キャンパスPC」を1月13日より販売開始

2022年度以降、高等学校においてもプログラミング・データ活用などの授業が必修科目となり、近年は特に1人1台のパソコン環境が整備されるなど、日常的な授業でのパソコンを使った学習活用が一般的となっています。また登校が難しい生徒や、地域を越えた遠隔での学習など様々な用途での「リモート授業」をはじめ、デジタル教材を用いた授業や、自宅での自主学習など、「BYOD(Bring your own device：個人端末の持ち込み)」の必要性は高まっており、さらに今後はパソコンの更新や強化も課題になっております。未来を生き抜くためにパソコンを活用したスキル「デジタル活用スキル」がますます必要となる中、「iiyama キャンパスPC」は「学生生活に必要なパソコン」を徹底的に調査し、必要性能、機能、使い勝手、仕様、保証など様々な必要要件を満たしたパソコンをご用意。学生生活は勿論のこと、社会人になっても安心して使い続けられる十分なスペックを兼ね備えた「iiyama キャンパスPC」でキャンパスライフをサポートいたします。

■「iiyama キャンパスPC」の特徴

「iiyama キャンパスPC」は、高性能・軽量・長時間駆動・高耐性にこだわった学生生活に最適なノートパソコンです。学生期間を通して安心してご使用いただけるよう、4年間保証と最低買取価格保証が付属し、更に不慮の事故や過失にも対応ができる物損保証付きモデルも選択可能となっております。

① あらゆる場面で学業を妨げない充実の安心スペック

学校でもビジネスでも快適に使える高性能スペック。目に優しい非光沢・高解像度液晶を搭載。WEBカメラと高速無線LAN規格のWi-Fi 6E対応でオンライン授業も快適。

② 持ち運びしやすい薄型 / 軽量に長時間駆動

A4サイズの本体は厚さ23mm、重量1kgを切る薄型・軽量ボディで持ち運びもラクラク。最大15.3時間駆動のバッテリーを備えておりますので、長時間安心してお使いいただけます。

③ MIL-STD-810H準拠の厳しい基準をクリアした堅牢性

米国国防総省調達基準「MIL-STD-810H」が定めた厳しい基準試験を通過したモデルは衝撃や振動、温度変化等さまざまな状況にも対応する優れた堅牢性で、外出先でも安心してお使いいただけます。※テストはMIL規格に基づき第三者機関が厳格な管理の下、実施いたしておりますが、当社が実際に同様の条件での動作や非破壊、非故障を保証するものではございません。故障、破損に関しましては当社の保証規定に準拠いたします。

④ 社会人まで長く使える、安心の4年間保証 / 24時間365日サポート

学生生活を見越した4年間の製品保証、24時間365日のサポートも充実。全国約70店舗のパソコン工房店舗では対面でのサポートも行っておりますので、学生期間から社会人になるまで長く安心してお使いいただけます。

⑤ 最低買取価格保証が付属

「iiyama キャンパスPC」には、将来的に「もっと高いスペックのパソコンに買い換えたい」といった場合にも安心の「キャンパスPC 最低買取価格保証」が付いております。ご購入の際にあらかじめ2年後、4年後の最低買取価格保証期間と金額が提示されておりますので、計画的にご活用いただけます。最低買取価格保証について詳しくはこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/campus_pc_kaitori.php●「iiyama キャンパスPC」ブランドサイトURL: https://www.iiyama-pc.jp/campus_pc_2026●「iiyama キャンパスPC」BTOでスペックをカスタマイズして購入が可能です。URL: https://www.pc-koubou.jp/pc/campus_pc.php

製品名：STYLE-14FH128-U5-UCRXM販売価格：154,800円URL: https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1196315Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U / CPU 統合チップセット / 16GBメモリ (8GBオンボード ＋ 8GB × 1) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel® Graphics / 14型 非光沢カラー液晶 WUXGA(1920×1200ドット) / 4年間製品保証が付属キャンパスPC最低買取価格保証が付属し、4年後 最低19,000円 (2年後 最低35,000円)で買取保証いたします。更に、安心の物損保証付きモデルもご用意しております。(販売価格：167,800円)「NEXT GIGA」を考慮して、STEAM教育、プログラミング教育、画像編集などの高度なアプリケーションによるマルチタスクでの使用にもたえられるよう16GBのメモリを標準搭載、パソコンやアプリケーションの起動時間を迅速化するNVMe 1TB SSDストレージを採用。インターネット接続の有無に関わらず優れたパフォーマンスを実現できるスペックで、生徒だけでなく教職員でも十分なパフォーマンスを可能にします。※「iiyama キャンパスPC」は「パソコン工房会員様限定 超還元プログラム」の対象外です。

■不慮の事故や過失にも対応！「iiyama キャンパスPC」安心の物損保証付きモデル

「iiyama キャンパスPC」物損保証付きモデルは、落下・水濡れなどのアクシデントによる故障、不慮の事故、過失による故障にも対応する「物損保証サービス」が付属いたします。自然故障に加えて物損保証にもダブルで対応いたしますので、長い学生生活の中でも安心してご使用いただけます。・保証期間：4年間・自然故障：修理金額上限なし 修理回数上限なし・物損故障：修理金額 修理回数共に対象機器の販売金額まで（修理額は累積します）※累積の修理額が上記の修理金額上限を超えた場合、差額の支払いが必要です。※1度の修理額が上記の修理金額上限を超えた場合でも、差額の支払いが必要です。※修理・交換の判断は当社が行います。※物損故障時の交換の場合は追加料金として1万円が発生します。※故意、重過失等による故障や災害・盗難・経年劣化、改造・加工は対象外です。パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp