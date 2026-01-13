第568回日経ミューズサロン『ベンジャミン・フリス ベートーヴェン・ピアノソナタの夕べ「初期、中期、後期より」』が2026年3月11日 (水)に日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://art.nikkei.com/event/3778/ブゾーニ国際ピアノコンクール最高位、アルトゥール・ルービンシュタイン国際ピアノコンクール優勝の経歴を持ち、ソロモン以来の英国のピアニズムの伝統を継承するピアニスト、ベンジャミン・フリスによるオール・ベートーヴェンの演奏会を開催します。バドゥラ・スコダやリュビモフから「本物の確固たる古き伝統は常に新しい」と一目置かれている、「月光」や「ワルドシュタイン」は必聴です。NHKで放映されたベートーヴェンのディアベリ変奏曲等でウィーン古典派のスペシャリストとしての醍醐味を披露した40年以上のキャリアを有する、ウィーン古典派のスペシャリストの演奏にご期待ください。【プログラム】ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27-2「月光」ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 作品53「ワルトシュタイン」ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109

ベンジャミン・フリス Benjamin Frith（ピアノ）

1957年イギリスに生まれる。ブゾーニ国際ピアノコンクール最高位、アルトゥール・ルービンシュタイン国際ピアノコンクールで優勝および室内楽賞を受賞した。その後メータ指揮／イスラエル・フィル、アツモン指揮／ワルシャワ・フィル、ジョン・ウィルソンおよびサー・マーク・エルダー指揮／ハレ管などと次々と共演しリサイタルツアーも積極的におこなう。室内楽奏者としてもグールド・ピアノ三重奏団として北米を定期的にツアーしており、フリス・ピアノ四重奏団としても活動している。ASVとナクソスレーベルから、ジョン・フィールドの全協奏曲をリリース。シューマンのダヴィッド同盟舞曲集の録音はBBCのラジオでも非常に高く評価された。近年のレコーディングとしてはスタンフォードのピアノ協奏曲第2番をダンテ協奏曲（ソロ作品）とカップリングしたものがあり、これはBBC音楽マガジンで高く評価されたほか、グラモフォン誌でも「ディスク・オブ・ザ・イヤー2016」に選ばれている。ロンドン・ヴィグモアホールより依頼を受け、室内楽シリーズの監修をしている。

公演概要

日経公演事務局 第568回日経ミューズサロン『ベンジャミン・フリス ベートーヴェンピアノソナタの夕べ「初期、中期、後期より」』公演日時：2026年3月11日 (水) 18:00 開場／18:30 開演（※上演時間：約２時間）会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）■出演者ベンジャミン・フリス Benjamin Frith（ピアノ）■チケット料金一般：4,000円（全席指定・税込）主催＝日本経済新聞社 協賛＝新菱冷熱工業、阪急交通社

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典