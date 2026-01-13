生活協同組合コープさっぽろ（本部：北海道札幌市、理事長：大見英明、以下、コープさっぽろ）では、このたび札幌市と特定健診事業に関する集団契約を締結いたしました。これにより、札幌市国民健康保険加入者を対象とした特定健診事業をコープさっぽろも担うこととなりました。1月30日（金）、コープさっぽろソシア店より開始いたします。それに伴い、1月14日（水）より札幌市コールセンターにて予約の受付を開始いたします。今後は当組合が保有する健診車を活用し、札幌市内のコープさっぽろの店舗を巡回することで、札幌市の国民健康保険に加入している市民の皆さまがより身近な場所で健診を受けられる体制を整えます。コープさっぽろでは2023年12月から健診事業を開始しました。これまでは店舗やセンターで業務を行う職員を対象としていましたが、今回の取り組みは職員以外の方にも提供する試みであり、道内では岩見沢市、黒松内町に続き3事例目です。本事業は、生活習慣病などの早期発見・早期治療を促進することで、市民の健康保持や医療費の負担軽減を目指すとともに、札幌市が抱える医療費の抑制にも貢献することを目的としています。

【健康診断概要】

■サービス開始日：2026年1月30日（金）9：00～12：00 コープさっぽろソシア店■ 場 所 ：ソシア店3階文化教室■ 対 象 ：40歳以上の札幌市国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度の被保険者■ 健診内容 ：札幌市国民健康保険特定健診（通称：とくとく健診） ＜基本健診＞血液検査・尿検査・血圧測定・身長体重及び腹囲測定・診察及び問診 ＜付加健診＞心電図検査・貧血検査・白血球検査 ＜料金＞国保：基本健診600円、後期：基本健診400円、付加健診：500円■ 予 約 ：札幌市コールセンターにて予約受付（1）WEB受付 1月14日（水曜日）8時00分より公開（2）電話受付 011-222-4894（札幌市コールセンター）※年中無休、8時00分～21時00分（3）受付時間枠：①9時～、➁9時30分～、③10時～、➃10時30分～、⑤11時～、⑥11時30分～■ 詳 細 ：札幌市ホームページ https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/coop.html

