【業界初】靴・カバンクリーニング専門店「T&K」が提案する、革新的なサブスク SB CARE+（シューズバッグケアプラス）を開始します。1点集中ケアから混合5点パックまで、新しいライフスタイルを提供します。 靴・カバンクリーニング専門店 T&Kは、一点毎に魂を込める「1点パック」と、「混合5点パック」のサブスクリプションを開始します。素材本来の美しさを引き出す職人技を、ライフスタイルに合わせた最適なプランで提供いたします。お気に入りのアイテムを「汚れたら洗う」のではなく、「常に美しい状態で使い続ける」という、上質でサステナブルなライフスタイルを、熟練職人の技術とともに提供します。【サービス誕生の背景】 「大切なものを、いつまでも。」 私たちは、お客様が大切にされている靴やカバンが、単なる持ち物ではなく「人生のパートナー」であると考えています。しかし、日々のメンテナンスの難しさから、お気に入りなのに履かない、使わない、多くの名品が靴箱やクローゼットに眠っているのが現状です。 T&Kは、この課題を解決するため、靴、カバンのライフケアを定期提供する、新しいサブスクリプションモデルを構築しました。【T&Kが提供する3つのプラン】SB CARE+（シューズバッグケアプラス）※品質保持の為、各プラン20名様まで1. 【靴1点パック】その一歩に、確固たる品格を勝負靴や一生モノの革靴、ブーツ、大切なスニーカーのための専用プラン。内容： 手洗い洗浄、栄養補給、色補正（リカラー）、撥水加工価値： 職人による手洗い洗浄で、「履く喜び」を再現。最前線に立つ方の足元を専門店ならではの技術で支えます。2. 【カバン1点パック】物語を宿すバッグに、永遠の輝きを ハイブランドバッグや、思い出の詰まったバッグのための専用プラン。内容： 手洗い洗浄、栄養補給、色補正（リカラー）、撥水加工価値： 擦れや色褪せから「味」へ。大切なカバンを再び主役へと押し上げます。3. 【靴・カバン混合5点パック】「靴もカバンも、まとめて綺麗に保ちたい」という声に応えた、革新的なサブスクリプション。内容： 靴とカバンを自由に組み合わせ、毎月合計5点までメンテナンス。価値： キャンバス地のカジュアルバッグからビジネスシューズまで、お気に入りのラインナップを常にベストコンディションで維持。買い替えを減らし、愛着を循環させるサステナブルな暮らしを実現します。定期的なプロのケアにより、カビや劣化を防ぎ、アイテムの寿命を飛躍的に延ばします。「買い替える」から「再生し、長く愛用する」という、環境にも優しい次世代の消費スタイルを提案します。【サービス概要】サービス名： SB CARE+（シューズバッグケアプラス）プラン内容： 各プラン20名様・靴1点パック/価格： 月額 3,575円（税込）※1か月毎に1足好きな靴をご依頼頂けます。・カバン1点パック/価格：月額7,950円（税込）※1か月毎に1点好きなカバンをご依頼頂けます。・靴、カバン混合パック/価格：月額34,800円（税込）※1か月毎に5点好きな靴やカバンをご依頼頂けます。※各種修理のご要望も別途承ります。対象： 全国（1部離島除く）会社名：株式会社T&K代表者：上川靖人所在地：千葉県八千代市八千代台北12-18-5電話番号：047-483-0300URL：https://shoescleaning-tandk.co.jp/Instagram：https://www.instagram.com/shoescleaning_tandk/youtube：https://www.youtube.com/@%E9%9D%B4.%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0TandK【取材依頼等】pr@shoescleaning-tandk.co.jp まで