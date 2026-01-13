林野庁は、森林・林業における新技術の開発から現場への実装を加速するため、デジタル林業を実践する先進地域の取組や、異分野との連携・協業の取組を紹介する「森ハブシンポジウム」と、最新のスマート林業機械や木質系新素材の技術開発の動向を紹介する「スマート林業機械・木質系新素材シンポジウム」を開催します。森林・林業に関する新技術の開発・活用に関心のある方は、ぜひご参加ください。

1.概要

林業の安全性、生産性及び収益性を向上させるためには、ICTや自動運転技術、新素材開発などの林業以外の分野で発展している技術を林業分野に取り込み、活用していくことが必要です。「森ハブシンポジウム」では、森ハブ・プラットフォームやデジタル林業を実践する先進地域における取組に関する講演や報告、各取組を実践する実務者によるトークセッション等を行います。「スマート林業機械・木質系新素材シンポジウム」では、最新の林業機械や木質系新素材の開発・実証の事例を紹介するとともに、林業の安全確保とスマート林業技術に関する講演を行います。森林・林業に携わる事業者に加え、森林・林業分野に興味・関心がある異分野の事業者等の皆様の参加をお待ちしております。

2.開催日時及び場所

令和7年度森ハブシンポジウム

日時：令和8年2月3日（火曜日）13時00分から17時15分まで

場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター8階大ホール（新宿区市谷八幡町8）

令和7年度スマート林業機械・木質系新素材シンポジウム

日時：令和8年2月4日（水曜日）10時15分から16時25分まで

場所：主婦会館プラザエフ7階カトレア（千代田区六番町15）

3.プログラム

【2月3日（火曜日）】

令和7年度森ハブシンポジウム～地域ぐるみで実現する林業の未来～

第1部 森ハブの活動と展望｜13時00分から13時55分まで

・森ハブのこれまでの取組と今後の展望

・トークセッション次世代経営者ワークショップへの参加と今後の期待

第2部 デジタル技術を活用した林業地域拠点の作り方｜14時00分から16時30分まで

・デジタル技術を活用した林業地域拠点の作り方

・基調講演原木の流通を意識した地域の林業活性化について

・デジタル林業先進地からの報告

・トークセッション第3部 地域で活用されるシステム

・ソフト等の紹介｜16時45分から17時15分まで

【2月4日（水曜日）】

令和7年度スマート林業機械・木質系新素材シンポジウム～新技術の開発・実証が拓く林業の未来～

第1部 木質系新素材の開発・実証の現状｜10時30分から11時30分まで

・改質リグニンの産業化を促進する材料リサイクルと副産多糖類利用技術の開発・実証

・非レーヨン系竹綿糸の国産生産プロセス技術の開発・実証

第2部 林業機械の開発・実証の現状｜11時30分から14時55分まで

・急傾斜地に対応した遠隔操作式植栽機械の開発

《昼休憩11時55分から13時00分まで》

・急傾斜地における自動運転型下刈機械の実証および植栽アタッチメントの試作

・ラジコン式伐倒作業車の自動走行技術の改良および集材システム等の開発

・実証・自動運転フォワーダの実用化に向けた多対多コントロールシステム等の開発

・乱巻き防止型自動集材・造材マルチワークシステムの開発

・実証《休憩14時55分から15時15分まで》

第3部 林業機械化と安全確保｜15時15分から16時20分まで

・スマート林業における「森林と機械と人間」

・スマート林業技術の現場実装に向けた施策について

4.参加申込み方法等

参加を希望される場合は、次のWebサイトの各日の申込フォームよりお申込みください。

2月3日（火曜日）

申込フォーム：URL https://forms.office.com/r/Bf8jBhjXB9（外部リンク）

定員200名

2月4日（水曜日）

申込フォーム：URL https://forms.gle/KFjF1QBF6EhzQfUd8（外部リンク）

定員160名

両日とも定員に達し次第、募集を締め切ります。

5.報道関係者の皆様へ

取材を希望される場合は、下記のお問合せ先までご連絡いただくか、次の取材登録先のメールアドレスから登録をお願いします。

【取材登録先】メールアドレス：rinya_gikai★maff.go.jp（送付の際には★を@に置き換えてください）

取材に当たっては、担当者の指示に従っていただくとともに、カメラ撮影は所定のエリアからお願いします。

6.添付資料

報道発表資料(PDF : 725KB)

令和7年度森ハブシンポジウム参加募集フライヤー(PDF : 517KB)

令和7年度スマート林業機械・木質系新素材シンポジウム参加募集フライヤー(PDF : 537KB)

7.関連リンク

林業イノベーションハブセンター（森ハブ）

URL https://morihub-info.com/（外部リンク）

一般社団法人林業機械化協会

URL https://www.rinkikyo.or.jp/（外部リンク）