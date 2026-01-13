Roborock、CES 2026 にて世界初の″脚輪型″ロボット掃除機「Saros Rover」を発表





~レアル・マドリードとのパートナーシップや新モデル「Saros 20」を含む 4 製品を公開~

ラスベガス, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発する Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、米国 ラスベガスで開催される「CES 2026」において、世界初の"脚輪型"ロボット掃除機「Saros Rover」を含む 4 製品や世界最高峰のサッカーチームの 1 つに数えられるレアル・マドリード C.F.（以下：レアル・マドリード）の男子および女子ファーストチームとの、グローバルパートナーシップについて発表しました。



Roborock's displays at CES 2026



【主な発表内容】

■ 世界最高峰の実績を誇るレアル・マドリードとパートナーシップを締結

Roborock は"世界最高峰"のクラブの 1 つであるレアル・マドリードとグローバルパートナーシップを締結することを発表し、その具体的な内容を公開しました。本パートナーシップは、「The Greatest Meeting The Greatest」と いうテーマのもとで、革新を原動力にそれぞれの分野で頂点を極めてきた両者のブランド理念が深く共鳴し、呼応した結果として結ばれました。今後は、スタジアム内での露出や各種キャンペーン、選手を通じて、Roborock のスマートクリーニングにおける革新を具現化し、「本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）」の価値をスタジアムから家庭へと伝えていきます。

■ 世界初の"脚輪型"ロボット掃除機「Roborock Saros Rover」



Roborock Saros Rover



「Saros Rover」は、ホイールがついた折り畳み式の脚部「ホイールがついた折り畳み式の脚部構造」が採用された世界初のロボット掃除機です。各ホイールレッグは独立して伸縮・昇降が可能で、段差を越えるための動作や小さなジャンプ、急停止や方向転換など、人の動きに近い柔軟な移動を実現し、床の高さや形状が変化しても、本体は常に安定した水平姿勢を保ちながら清掃を行います。また、階段を一段ずつ清掃しながら上の階への移動が可能なため、複数階建て住宅での利用において力を発揮します。さらに、階段だけでなく、傾斜路や、複雑な段差の敷居など、複数の種類の段差に対応しているため、従来ロボット掃除機単体では進入不可とされていたエリアの清掃を実現します。

AI アルゴリズムを利用しながら、高度なモーションセンサーと 3D 空間認識システムと連携することで、周囲の環境を正確に把握し、ホイールレッグを最適に動かします。

※「Saros Rover」は現在開発中の製品であり、発売時期は未定です。



Roborock President, Mr Quan Gang, and Real Madrid Football Club's Director of Institutional Relations, Emilio Butragueño



■パワフルな吸引に加え、最大 8.5cm の敷居の乗り越えを可能に：「Saros 20」、「Saros 20 Sonic」

「Saros シリーズ」の新モデル「Roborock Saros 20」と「Roborock Saros 20 Sonic」は、両製品とも 35,000 Pa のパワフルな吸引力と、100°C 高温水洗浄を可能にする新型多機能充電ドック「RockDock®」を搭載しています。

「Saros 20」は、前世代と比較して「StarSight™ 自律システム 2.0」の AI 能力をアップグレードしました。また、後輪・補助輪・昇降アームで構成される「AdaptiLift シャーシ™ 3.0」を強化したことにより、段差を検知するとアームが展開し、高さ約 4.5cm の段差や、最大 4.5cm（1 段目）と最大 4 cm（2 段目）の最大約 8.5cmの二層の段差の乗り越えを実現しました。

「Saros 20 Sonic」には「RetractSense™ ナビゲーションシステム」を採用することで、約 7.98cm という超薄型のボディを実現。さらに、伸縮可能なソニックモップが毎分 4,000 回の高速振動で壁際まで届く「VibraRise®

5.0 モッピングシステム」を搭載することで、部屋の隅まで掃除が可能です。



Roborock Saros 20 Sonic overcoming double-layered thresholds



■ Roborock 初のローラーモップ搭載の新モデル：「Qrevo Curv 2 Flow」

また、「Qrevo シリーズ」の新モデル「Roborock Qrevo Curv 2 Flow」を発表。Roborock 初のローラーモップ搭載ロボット掃除機で、掃除中にローラーモップの自動洗浄を行う「SpiraFlow™」システムや、15N の高加重モップ、ローラーが本体から延長して壁や家具の際を清掃する「エッジアダプティブ機能」を備え、あらゆる清掃パターンに対応可能なモデルとなっています。



RockMow X1 LiDAR



【製品に関するお問い合わせ】

Roborock カスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前 10 時～午後 5 時（土日祝を除く）

【Roborock について】

「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」が製造するロボット掃除機。AI、アルゴリズム、各種高精度センサーによる効率的でスムーズな動きといった独自の先進機能と、業界最高レベルの吸引力、水拭き同時対応といった優れた基本性能を兼ね備えるのが特長。また、1,000 種類の品質管理テストや 38 種類の認証の取得など、高い製品品質を提供しています。「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」は、2014 年に設立し、家庭用掃除機の研究開発・生産を専門としており、製品の技術力やデザイン性が評価され、グローバルでさまざまな賞を受賞しています。2020 年 2

月に上海証券取引所に上場。累計 2,000 万台以上を販売しており、170 以上の国と地域で使用されています（2024 年 12 月末時点の実績）。

