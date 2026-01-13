ゆったり冬のひょうごを満喫！「ひょうご冬の宿泊キャンペーン」2026年2月28日まで











2. 特別企画ツアー兵庫県の冬ならではの体験ができる特別企画ツアーも展開しています。兵庫県には、県内各地に温泉が点在しており、古くから地域の人々に愛されてきた歴史ある温泉から、観光地として人気の高い名湯まで多彩です。また、冬の封節となった「神戸ルミナリエ」や日本三大中華街のひとつである南京町での春節祭など、この時期ならではの体験もあります。また、豪華なバスでめぐるツアーなど、特別な体験も用意しています。兵庫の冬の自然、文化、街並み、食を楽しめるツアーを展開中です。ご予約はこちらから▼（キャンペーンポータルサイト）https://www.hyogo-tourism.jp/ageteikofuyuhyogo/