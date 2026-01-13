こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゆったり冬のひょうごを満喫！「ひょうご冬の宿泊キャンペーン」2026年2月28日まで
兵庫県は、有馬温泉や城崎温泉に代表される「温泉」、淡路島の３年とらふぐや松葉ガニ、神戸牛などに代表される「食」など、個性豊かな文化、自然、グルメの宝庫です。
兵庫県では、冬季の閑散期における誘客促進と滞在型観光の推進するため、冬ならではの多様な観光資源を堪能いただく「ひょうご冬の宿泊キャンペーン」を実施しています。
本キャンペーンでは、首都圏の在住者を対象に、温泉・食・体験を楽しめる宿泊プランと、“ひょうご五国”を巡る宿泊付きバスツアーを展開しています。
実施期間は【2025年12月17日（水）〜2026年2月28日（土）】まで。現在、宿泊プラン等は随時追加しており、最新情報・対象商品・予約方法は、下記特設サイトをご確認ください。
■特設サイト
「アゲていこう冬兵庫」https://www.hyogo-tourism.jp/ageteikofuyuhyogo/
【キャンペーンのポイント】
１．ひょうごにゆったり滞在いただく宿泊プランの展開
・冬の特産テロワール食材を堪能する宿泊プラン
・首都圏発の交通＋宿泊セット（パッケージツアー）になったプラン
※ 宿泊クーポン等を活用できる旅行商品あり（予定数に達し次第終了／条件あり）
２．特別企画ツアー（温泉と体験を組み合わせた宿泊プランなど）の展開
３．ひょうご五国を巡る宿泊付きバスツアー
※12月17日時点で約850プランを販売しており、今後も随時追加予定
■ひょうご冬の宿泊キャンペーン 〈概要〉
本キャンペーンでは、冬の兵庫の魅力を楽しめる宿泊商品やツアーを多数展開しています。
1. ひょうごにゆったり滞在いただく宿泊プラン
兵庫の魅力をゆったり楽しんでいただける首都圏の在住者を対象とした宿泊プランをご用意いたしました。兵庫県は、歴史や風土の異なる 神戸・阪神、播磨、但馬、丹波、淡路 の五つの地域（五国）から成り、それぞれに特色豊かなグルメがあります。世界的に名高い神戸牛やこの時期に旬の松葉ガニやぼたん鍋、淡路島の３年とらふぐや西播磨の牡蠣など多彩です。このような「特産テロワール食材」を使った冬の兵庫グルメを楽しめるプランを用意しました。このほか、交通手段と宿泊施設がセットになったお得なプランも多数用意しています。
<お得なクーポン情報>
じゃらん、JTB、日本旅行の各社のサイトで
宿泊料金が割引となるクーポンを配布しています。
利用条件や配布枚数、金額などは、キャンペーン
ポータルサイトに掲載されている各社のバナーからチェックしてください。
2. 特別企画ツアー
兵庫県の冬ならではの体験ができる特別企画ツアーも展開しています。兵庫県には、県内各地に温泉が点在しており、古くから地域の人々に愛されてきた歴史ある温泉から、観光地として人気の高い名湯まで多彩です。また、冬の封節となった「神戸ルミナリエ」や日本三大中華街のひとつである南京町での春節祭など、この時期ならではの体験もあります。また、豪華なバスでめぐるツアーなど、特別な体験も用意しています。兵庫の冬の自然、文化、街並み、食を楽しめるツアーを展開中です。
ご予約はこちらから▼
（キャンペーンポータルサイト）
https://www.hyogo-tourism.jp/ageteikofuyuhyogo/
本件に関するお問合わせ先
【報道関係のお問い合わせ先】
兵庫県産業労働部観光局観光振興課 北村、廣田
TEL: 078-362-3696 Mail: kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp