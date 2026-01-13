£´Âç¿Ã¾Þ¡¦´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤òÁªÄê
¡¡ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ê²ñÆ¬¡§¾®ÎÓ·ò¡Ë¤ÈÁ´¹ñ´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊÏ¢ÌÁ¡Ê²ñÄ¹¡§ºÙÅÄ°ÂÊ¼±Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡ÊÂè£¶£¶²ó¡Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª¤ß¤ä¤²¥¢¥ïー¥É¡×¡ÊÁ´¹ñ¿ä¾©´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¿³ºº²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤ªÅÚ»ºÉÊ¡¢±ä¤Ù£¶£±¾¦ÉÊ¤Î¼õ¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ÊÊÌÅº»ñÎÁ»²¾È¡Ë¡£
¡¡ËÜ¿³ºº²ñ¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤Î°éÀ®¡¦È¯·¡¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë£±£¹£¶£°Ç¯ÅÙ¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£¶£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿³ºº²ñ¤Ë±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÁ´¹ñ¿ä¾©´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤·¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤·¤¿ÅÚ»ºÉÊ¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤â¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡ÖNIPPON OMIYAGE AWARD¡×¤Î¥í¥´¡ÊNOA¥Þー¥¯¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸ËÌó7ÀéÅ¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡Ê»öÌ³¶É¡§¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª¼è¤ê´ó¤»¥¬¥¤¥É¡×¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¡ÊÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡§ÅÄÀîÇî¸Ê(³ô)JTBÁêÃÌÌò¡Ë¤È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¹ÊóPR¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ê³ô¡Ë¤Ë¤·¤Æ²¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡¦À¥¸ÍÆâ¤ÎÈ¬ºó¤»¤È¤³¤Þ¤Á
¡¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ËÁ´¹ñ´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊÏ¢ÌÁ¤ÎºÙÅÄ°ÂÊ¼±Ò²ñÄ¹¡Ê(³ô)ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢²¬ºêÊþÈþ»á¡Ê¸µ¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¡ÊÄ¹Ìî¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¡Ë¡¢ ½÷À½é¶¸¸À»Õ¤ÎÏÂÀô½ß»Ò»á¡¢¼êÅçËãµ»Ò»á¡Ê(³ô)ºÌ¿©°¼ÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢ÆüËÜ¼òÂ¢¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë¡¢Ê¿½Ð½Ê·Ã»á¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥³ー¥Ý¹¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ÆüËÜ¼òÂ¢¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë¡¢¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥É¥é¡¦¥Èー¥¶¥ó»á¤Ê¤É¤¬½¢Ç¤¡£¡Ö²Û»Ò¡×¡¢¡Ö¿©ÉÊ¡×¡¢¡ÖÌ±¹©·Ý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤Î£´ÉôÌç¤Ë±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¹ñ£²£·£´¼Ò£´£¶£¶¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¡¦·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¡¦´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤Î¸øÀµ¶¥Áèµ¬ÌóÅù¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯(²Û»ÒÉôÌç)¡¢ÇÀÎÓ¿å»º(¿©ÉÊÉôÌç)¡¢·ÐºÑ»º¶È(Ì±¹©·ÝÉôÌç)¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ(¥°¥íー¥Ð¥ëÉôÌç)¤Î³ÆÂç¿Ã¾Þ¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¾Þ¤Ê¤É±ä¤Ù£¶£±¾¦ÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¼ò¤Å¤¯¤ê¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¼ò¡¦¾ÆÃñ¡¦¤ß¤ê¤óÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÅÁÅýÅª¼ò¤Å¤¯¤ê¾Þ¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãº£¸å¤Î¼ç¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¢ä
¡»2026Ç¯£³·î£¶Æü¤ËÉ½¾´¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£
¡»¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖJapan Shopping Now¡×¤Ø¤ÎÆþ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î·ÇºÜ
¡¡¡Êhttps://japanshopping.org/ja/¡Ë
¡»Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸ËÌó£·ÀéÅ¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë
¡¡¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡Ê»öÌ³¶É¡§¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
¡¡¡Ö¤ª¼è¤ê´ó¤»¥¬¥¤¥É¡×¤Ø¤Î·ÇºÜ¡Êhttps://shinkin-otoriyose.jp/¡Ë
¡»¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥ÈÀìÍÑ
¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥®¥Õ¥È¡×¡Êhttps://omotenashi-gift.jp/¡Ë
¡¡¡Ê±¿±Ä¼çÂÎ¡§²£¿Ü²ì¾¦¹©²ñµÄ½ê¡ËÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¾¦ÉÊ£Ð£Ò
¡»ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÊó»æ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡¡¡ÖÆü¾¦Assist Biz¡×Åù¤Ø¤Îµ»ö·ÇºÜ
¢ã¿³ºº°Ñ°÷¢ä
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Û
Á´¹ñ´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¡ºÙÅÄ°ÂÊ¼±Ò¡Ê(³ô)ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¿³ºº°Ñ°÷¡Û
²¬ºêÊþÈþ»á¡Ê¸µ¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¡ÊÄ¹Ìî¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¡Ë¡¢
ÏÂÀô½ß»Ò»á¡Ê½÷À½é¶¸¸À»Õ¡¦ÏÂÀôÎ®½¡²È¡Ë¡¢
¼êÅçËãµ»Ò»á¡Ê(³ô)ºÌ¿©°¼ÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢
ÆüËÜ¼òÂ¢¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë¡¢
Ê¿½Ð½Ê·Ã»á¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥³ー¥Ý¹¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢
ÆüËÜ¼òÂ¢¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë¡¢
¥É¥é¡¦¥Èー¥¶¥ó»á¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢
ÎÓÌ»á¡Ê¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸ËÍý»öÄ¹¡Ë¡¢
(³ô)¹âÅç²°¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ê³ô¡Ë¡¢
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÈÎÇä»Î¶¨²ñ
¡ÚÂç»È´Û´Ø·¸¡Û
¥Ï¥ó¥¬¥êーÂç»È´Û¡¢¥Ú¥ëーÂç»È´Û¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂç»È´Û¡¢
¥¹¥Ú¥¤¥óÂç»È´Û¡¢ºßÅìµþ¥Öー¥¿¥ó²¦¹ñÌ¾ÍÀÁíÎÎ»ö´Û
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦´Ñ¸÷Ä£¡¢
Á´¹ñ¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¢
Á´¹ñ¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢
ÆüËÜÀìÌçÅ¹²ñÏ¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ¾¦Å¹Ï¢ÌÁ¡¢
¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¡¢
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÍÎ²Û»Ò¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢¡Ê¶¨¡ËÁ´ÆüËÜÍÎ²Û»Ò¹©¶È²ñ¡¢
Á´ÆüËÜ²Û»Ò¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²Û¶È¿¶¶½²ñ¡¢
Åìµþ²ÈÀ¯Âç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¢
¡ÊÃÏÆÈ¡ËÅìµþÅÔÎ©¿©ÉÊµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¡¢(³ô)¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢
½½Ê¸»ú³Ø±à½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¶¿ÅÚ´á¶ñ¤Î²ñ²ñÄ¹¡¢
(³ô)¹¾¸Í²°¡¢(³ô)µÈÆÁ¡¢¡Ê¸øºâ¡ËÅìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¡¢
ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Á´¹ñ´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊÏ¢ÌÁ¡¡Â¾
------------------------------------------------------------------------
¢£Âç¿Ã¾Þ¡¦´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤ò´ð¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤«¤é¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Ê°ìÉô¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¼Ì¿¿¡ÊHP¡Ë¤òÍøÍÑ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ÇºÜ¥¤¥áー¥¸¤È¡¢µºÜ¶â³Û¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¡Ê²Û»ÒÉôÌç¡Ë¡Û
¡¡¡Ê³ô¡Ë¤Ë¤·¤Æ²¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡¦À¥¸ÍÆâ¤ÎÈ¬ºó¤»¤È¤³¤Þ¤Á
¡¡¡¡¡¡¡Ê940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
À¥¸ÍÆâ»º¤ÎÈ¬ºó¤Î²ÌÆù¤ÈÈé¤ò´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤ò¡¢È¬ºó¥Ô¥åー¥ì¤òÎý¤ê¤³¤ó¤ÀµáÈî¤ÇÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÀùÌß¤Ç¶´¤ó¤À»°ÁØ¹½Â¤¡£´»µÌ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¶ì¤ß¡¢¤½¤ì¤È¹á¤Ð¤·¤¤ÀùÌß¤ÎÉ÷Ì£¡£¹ÅçÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÉ÷Ï¤Éß¤ÈÈ¬ºó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î³¤¤Î¥Ö¥ëー¤È¡¢È¬ºó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¡£
¡ÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¡Ê¿©ÉÊÉôÌç¡Ë¡Û
¡Ê³ô¡Ë¤Ê¤´¤ä¤¤·¤á¤óÄâ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¦¤¢¤¸¤ï¤¤Æé¤ß¤½¼Ñ¹þ¤¦¤É¤ó
¡¡¡¡¡¡(594±ß(ÀÇ¹þ))
¡¡ÁÏ¶ÈÌÀ¼£10Ç¯¤ÎÅÁÅý¤òëð¤¤¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¶¿ÅÚ¿©¡¦¤ß¤½¼Ñ¹þ¤ß¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢£²¿©Æþ¤ê¤Ï¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âË¾¤Þ¤·¤¤¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡ÊÌ±¹©·ÝÉôÌç¡Ë¡Û
¡Ê³ô¡Ë´Ý¥â¹âÌÚÆ«´ï¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¦Îä´¶ËÌºØÊ¿ÇÖ3ÅÀ¥»¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡(11,000±ß(ÀÇ¹þ)¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢³ë¾þËÌºØ¤ÎÉÙ¹ö»°½½Ï»·Ê¤òºÎÍÑ¡£¡ÖÏÂ¡×¤ÎÅÁÅý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊ¿ÇÖ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Ãí¤¤¤À¤â¤Î¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤è¤ê¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¸À¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡Ú¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ(¥°¥íー¥Ð¥ëÉôÌç)¡Û
¡¡¡Ê³ô¡ËÆüº¬Ìî¾¡¼£Ïº¾¦Å¹¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¡¦¤ª¤Õ¤petit
¡¡¡¡¡¡(2,200±ß(ÀÇ¹þ))
¡¡µþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤¬ÃåÊª¤ÈÆ±¤¸¸¨¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤¤¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿´ã¶ÀÅù¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡£¡ÖµþÅÔ¤ÎºÌ¤ê¡×¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ú´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¡ÊÁ´ÉôÌç¡Ë¡Û
¡¡¡Ê³ô¡Ë±ÛÇµÀãËÜÊÞÂçÏÂ²°¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡¦¥Þ¥ó¥Ûー¥ëÀùÌß ³¹¤·¤ë¤Ù
¡¡¡¡¡¡(1,296±ß(ÀÇ¹þ))
¡¡ºÇ¶á¡¢¤Ò¤½¤«¤Ê´Ñ¸÷¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë½ä¤ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ëー¥¯À¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¿¶¶½¤ÈÍí¤á¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡£
------------------------------------------------------------------------
¢£ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¾Þ
¡Ô²Û»ÒÉôÌç¡Õ
¡¡¡¡(³ô)ÉÙ°æ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¡¤é¤Ã¤«¤»¤¤ºÇÃæ¡Ê1,858±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¡Ô¿©ÉÊÉôÌç¡Õ
¡¡¡¡Ëö±Ê³¤»º¡Ê³ô¡Ë¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤ß¤ä¤®¤Î¥ê¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥¯¥»¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡(2,300±ß(ÀÇ¹þ)¡Ë
¡ÔÌ±¹©·ÝÉôÌç¡Õ
¡¡¡Ê³ô¡ËZEPHYRS(ÀéÍÕ¸©)¿¹¤Î¥¿¥ó¥Ö¥éー¡¡Íü¡ÊRE):BORN¡¡¾¾¸Í
¡¡¡¡¡¡(1,500±ß(ÀÇ¹þ))
¡Ô¥°¥íー¥Ð¥ëÉôÌç¡Õ
¡¡¾®À¾¼òÂ¤(³ô)(Ê¼¸Ë¸©)Ä¶ÆÃÀñ¡¡ÇòÀã¡¡¹¾¸Í¸µÏ½¤Î¼ò(Éü¹ï¼ò)¸¶¼ò
¡¡¡¡¡¡(3,850±ß(ÀÇ¹þ)¡Ë
------------------------------------------------------------------------
¢£Âç»È´Û´Ø·¸
¢£¥Ï¥ó¥¬¥êーÂç»È´Û¾Þ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ê¥ó¥È(³ô)(ÅìµþÅÔ)¤Õ¤ß¤Õ¤¦¤»¤ó(ÉÙ¹ö»°½½Ï»·Ê)
¡¡¡¡(1,650±ß(ÀÇ¹þ)¡Ë
¢£¥Ú¥ëーÂç»È´Û¾Þ
¡ÊÆ±¡ËÎ¶¿ÀÇµÎ¤(»³¸ý¸©)Æä±ö¥Ä¥¤¥ó¥º ¡ÚYAKINIKU&GIN-SHARI¡Û
¡¡¡¡(2,200±ß(ÀÇ¹þ))
¢£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂç»È´Û¾Þ
¡Ê³ô¡Ë¤ä¤Ê¤¬¤ï¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡ËÃ°ÇÈ·ª¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¡¡¡¡(3,200±ß(ÀÇ¹þ)¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥¤¥óÂç»È´Û¾Þ
¡Ê³ô¡Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡ËÀçÂæ°ËÃ£¥·¥ç¥³¥é¡Ê1,512±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¢£ºßÅìµþ¥Öー¥¿¥ó²¦¹ñÌ¾ÍÀÁíÎÎ»ö´Û¾Þ
¡¡·ëÇµ¼ù²°¡ÊÊ¡°æ¸©¡ËÌÚmoreÈþ¥Ú¥ó¡Ö±ÛÁ°¤ª¤ª¤Îºù ¡ß À±¶õ¥ì¥¸¥ó¡×
¡¡¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê34,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
------------------------------------------------------------------------
¡úº£²ó¤è¤ê¿·Àß¡ª¡ú
¢£ÅÁÅýÅª¼ò¤Å¤¯¤ê¾Þ
¡ãÁªÄê°Ñ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¼êÅç°Ñ°÷¡¦Ê¿½Ð°Ñ°÷¡Ë¡ä
¡¡º£²ó¤Ï½é²ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾Þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¼ò¡¦¾ÆÃñ¡¦¤ß¤ê¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤Ï£²¿Í¤Î°Ñ°÷¤«¤é³Æ£±ËÜ¤È¡¢Î¹¤Î¤ª»ýµ¢¤êÍÑ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¾®ÉÓ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦ÅÚ»ºÉÊÏ¢ÌÁ¡¦´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÎÂ¥¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüËÜ¼ò¡ä
¡Ê£´¹çÉÓ¡Ë
¡¡¾®À¾¼òÂ¤¡Ê³ô¡Ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡ËÄ¶ÆÃÀñÇòÀã°ËÃ°½ôÇòËÜ¾úÂ¤1,793±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡ÅÔ¶Ó¼òÂ¤¡Ê³ô¡Ë¡ÊÅçº¬¸©¡ËÀÐ¸«¿À³Ú¡¡½ãÊÆÂç¶ã¾ú2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¾®ÉÓ¡Ê180cc¡Ë¡Ë
¡¡Íø¼é¼òÂ¤¡Ê³ô¡Ë¡Ê²¬»³¸©¡Ë²¬»³¾ë627±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¾ÆÃñ¡ä
¡¡È¬¾æ¶½È¯¡Ê³ô¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÈ¬¾æÅç¡Ë¾ð¤±Åè1,298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¤ß¤ê¤ó¡ä
¡¡¡ÊÍ¡ËÅÏÊÕ¼òÂ¤Å¹¡Ê´ôÉì¸©¡ËË©Íé¡Ê¼êÂ¤¤êËÜ¤ß¤ê¤ó¡Ë1,925±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅÁÅýÅª¼ò¤Å¤¯¤ê
ÅÎ»á¡Ê¤È¤¦¤¸¡Ë¡¦Â¢¿Í¡Ê¤¯¤é¤Ó¤È¡ËÅù¤¬¡¢¼ç¤Ë¤³¤¦¤¸¶Ý¤ÎÎÏ¤òÍÑ¤¤¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¼òÂ¤¤êµ»½Ñ¡£¼ç¤ËÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£