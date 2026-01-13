フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 皆既月食と石垣島の自然が共鳴する一夜限りの体験イベントをお届け

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下 当リゾート）は、2026年3月3日（火）に観測される皆既月食に合わせた体験イベント「TOTAL LUNAR ECLIPSE 2026」を開催します。

本イベントは、当リゾートが誇る自然資源を最大限に活かし、お客様に”音楽と大自然が共鳴する「五感体験」”を提供することを目的としています。皆既月食が観測される希少な夜に、東シナ海に沈む雄大な夕日、満天の星空、そして皆既月食を背景に、音楽と自然が響き合う一夜限りの特別な空間を創出します。

世界的に評価されるアンビエント音楽家 Chihei Hatakeyama（畠山地平）と石垣島在住のアーティスト Just You & The Moon によるライブと、焚き火やキャンドルの柔らかな灯りに包まれた天然ビーチで、波音と音楽が響き合う静謐（せいひつ）なひとときをお楽しみいただけます。クライマックスでは、会場周辺の照明を一斉に消灯する特別な演出を実施。人工の光から離れ、月と星、波音、そして音楽に身を委ねる唯一無二の瞬間をお届けします。

前回、2025年9月8日（月）に日本全国で約3年ぶりに観測された皆既月食に合わせて開催した同イベントでは250名以上のお客様とともに、音楽と観測体験を融合させたイベントとして大きな反響をいただきました。今回のイベントではさらに進化した体験価値として、単なる天体観測にとどまらず、自然現象を“Serendipity（セレンディピティ：予期せぬ発見が新たな価値を生み出す事象）＝体験価値”としてお届けすることで、当リゾート独自の体験をさらに進化させてまいります。

前回の「TOTAL LUNAR ECLIPSE 2025」の様子。波音だけが響く静かなビーチに多くの参加者が集まり、キャンドルの灯りとともに幻想的な一夜を過ごしました。（2025年9月7日・北島清隆氏 撮影）

■本イベントの３つのポイント

１．照明を消して迎える、皆既月食体験

皆既月食中、会場周辺の照明を消灯。日本有数の星空と月、静かな波音に包まれながら、自然と一体となる時間を創出します。

２．キャンドルと焚き火が彩る、石垣島の春の夜

冬から春へと移ろう澄んだ夜気のなか、炎の揺らぎが幻想的な空間を演出。

心を解きほぐす、穏やかで温かな時間へと誘います。

３．自然と共鳴するアンビエント・ミュージック

Chihei Hatakeyama の空間的なサウンドとJust You & The Moon の繊細な歌声が、月・海・星と溶け合う、ここでしか体験できない音楽体験を生み出します。

■石垣島で迎える皆既月食の魅力／国立天文台 石垣島天文台 室長 有松 亘氏





皆既月食は、満月が地球の影にすっぽり入りことで太陽の光がさえぎられ、暗くなっていく現象です。皆既食中の月は赤黒く見えますが、これは地球の大気を通った太陽光が屈折し、青い光が散乱で失われ、赤い成分のみが月面を淡く照らすためで、色合いはその日の地球大気の状態で毎回少しずつ異なります。

2026年3月3日の皆既月食は日本で観察しやすい時間帯に起こり、石垣島では月の出（18:40）直後から満月が少しずつ欠け始め、20:04～21:03に皆既食、20:34に食の最大を迎えます。西表石垣国立公園が日本初の『星空保護区』に認定されている石垣島は、光害対策が進む星空環境に支えられ、皆既中には満天の星に浮かぶ“赤い月”を静かに味わえます。

欠け際に見える地球の影の丸さ、月の明るさが落ちた分だけ立ち上がる星々、そして数十分単位でゆっくり移ろう空と月の光の変化を、音楽とともに“天空のショー”として眺めてみてください。

■イベント概要

【名称】TOTAL LUNAR ECLIPSE 2026

【場所】フサキビーチ（フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ内）

【期間】2026年3月3日（火）

【時間】19:03～23:23 （18:00開場）※月食に合わせてのタイムテーブルです

【料金】観覧無料／入退場自由

■タイムテーブル

18:00 開場

－18:49 部分食の始まり

19:03 開演

19:03～20:03 Just You & The Moonによるライブ

－20:00 皆既食の始まり

20:00～21:00 Chihei Hatakeyamaによるライブ

－20:33 食の最大

－21:03 皆既食の終わり

21:00～23:23 Ambient DJによるライブ

－23:23部分食の終わり

23:23 終了

■出演・協力

Chihei Hatakeyama（畠山地平）





東京拠点のアンビエント音楽家。自然と共鳴する音の風景を描く。1978年生まれ、神奈川県出身、東京在住の音楽家。2006年にKrankyより1stソロ・アルバム『Minima Moralia』を発表。以降、デジタル＆アナログ機材を駆使したサウンドで構築するアンビエント・ドローン作品を世界中のレーベルからリリース。そのサウンドはリスナー個々人の記憶を呼び覚まし、それぞれの内的なストーリーを喚起させる。2013年より音楽レーベル『white Paddy Mountain』を主宰。2023年には音楽を担当した映画『ライフ・イズ・クライミング！』が公開。近年は海外ツアーにも力を入れており、2022年には全米15箇所に及ぶアメリカツアーを、2023年は2回に渡るヨーロッパツアー、2024年には韓国、オーストラリアツアーを敢行した。またマスタリングエンジニアとしても活躍中。

■ Just You & The Moon





八重山の自然音と都市の記憶を織り交ぜた音楽。孤独や郷愁を内包した音楽は、風景と感情のあいだに静かな共鳴を生み出す。石垣島を拠点に活動する日系ペルー人アーティスト。2025年、Chihei Hatakeyamaがモジュラーシンセサイザー、エレキギター、ミックス、マスタリングで参加した1st EP「Inner Voice」を発表。八重山の豊かな自然、特に西表島の熱帯雨林の音、カンムリワシの声、海の音に加え、東京、バンコク、チェンマイといった都市の音をフィールドレコーディング。これらをピアノ、ギター、シンセ、自身の声と融合させた独自の音楽を制作しています。「八重山の島の自然」と「異国に生きる心の声」が共鳴する作品として高い評価を得ています。2025年秋の石垣島での皆既月食ライブへの参加や、この冬の南米ツアー敢行など、精力的に活動を展開しています。

Grand Slam（グランドスラム）： PA、サウンドデザイン

日本最南端の音箱として沖縄県石垣市にて2010 年6 月にオープン。地元石垣島のみならず県内外そして国外からのアーティストを招聘し、詩の国、歌の島と言われる八重山の重要な役割を、音楽を通じて担っています。

Ambient DJ

石垣島の自然環境が持つ魅力を、島の時間に寄り添うサウンドで表現します。夕暮れから星空へと移ろう景色のための選曲は、訪れる人の心に深く響き、忘れられないアンビエントなひとときを演出します。

■イベント開催時のおもてなし

日頃の感謝を込めて、様々なサービスをご用意しています。

・ウェルカムドリンク: 無料の温かいさんぴん茶をご用意しております。

・Terrace Shop on the beach（17:30～23:30）：石垣島のローカルビールなどドリンクを販売します。

■「フサキ新春お年玉セール」や「島割プラン」の期間延長など

2026年1月20日（火）までのご予約で、ご朝食付き宿泊プランが最大20%OFFとなる「フサキ新春お年玉セール」など多彩な宿泊プランをご用意。また、日ごろの感謝を込めて八重山在住者・沖縄県民限定の「夕食付 島割プラン」は、本イベントの開催に合わせて、2026年3月3日（火）までご利用いただける期間を延長します。

【フサキ新春 お年玉SALEのご予約】https://www.fusaki.com/blog/archives/23235

【八重山在住者＆沖縄県民対象 宿泊プランのご予約】https://www.fusaki.com/blog/archives/20255

【Website】 https://www.fusaki.com/blog/archives/23221

【企画制作】フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

【お問い合わせ】TEL：0980-88-7000（9:00～17:00）／Email: info-fusaki@iconia.co.jp

【ご宿泊ご予約】https://www.fusaki.com/plan/

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在中の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、４つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいています。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp