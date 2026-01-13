「働きがいのある会社」に関する調査・分析を行うGreat Place To Work® Institute Japan（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒川陽子、以下GPTW Japan）は、2026年2月3日 (火)に無料の実践共有型交流会 「働きがいを“採用力と組織力”に変える90分～実践者が語る成功パターンと明日から使える改善アクション～」を開催します。









今回の交流会では、働きがい向上・エンゲージメント向上に取り組む人事の皆さまが持つ「どこから着手すればよいか」「他社はどのように動き始めているか」といった疑問に対して、同じ立場ならではの課題や工夫を率直に交換し合える場を提供することを主な目的としております。

ゲストにはGPTW Japanより「働きがいのある会社」として認定されているTIS・マイクロンメモリの2社をお迎えし、 働きがいを“採用力と組織力”に変えるための具体的な実践知を共有いただきます。

企業の人事の方はどなたでもお申込みいただけます。皆様のお申込みを心よりお待ちしております。

テーマ

働きがいを“採用力と組織力”に変える90分

～実践者が語る成功パターンと明日から使える改善アクション～

※内容は一部変更となる可能性がございます。

開催概要

■開催日時：

2026年2月3日（火）15:30-17:00

■会 場：

GPTW Japan田町オフィス「New York」会議室

東京都港区芝浦3-16-16 住友不動産田町ビル東館 4F

■進 行：

①成功企業2社による実践知の共有（TIS社／マイクロメモリジャパン社）

②参加者同士の交流（当社にてグルーピング、当社社員が同席）

③感想共有・クロージング ※内容は一部変更となる可能性がございます。

■定 員：

30名（1社2名まで） ※少人数制のため 多数ご応募の場合は抽選制とさせていただきます。

働きがいを"採用力と組織力"に変える交流会

～これから始める企業と実践企業をつなぐ90分～

Great Place To Work® Instituteについて









Great Place To Work® Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work® Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work® Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。