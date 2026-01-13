「共通テスト 全650試験会場のお天気」　自分や家族の試験会場は? 試験当日の天気や気温をスマホでチェック

東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、頑張る受験生を応援するため、「共通テスト 全650試験会場のお天気」サイトを公開しました。大学入学共通テストが実施される2026年1月17日（土）・18日（日）の全650試験会場の天気や気温、服装アドバイス等をまとめた便利サイトです。簡単・スピーディーに最新情報を確認できます。

共通テスト 全650試験会場のお天気

ス マホ・PCからチェック!!

https://www.toshin.com/weather/kyotsu

【自分や家族の試験会場を簡単検索!!】

大学入学共通テストの試験会場は、全国650会場。各会場のピンポイントの天気をチェックできます。キーワード検索に加え、地図から地域を選ぶこともでき、簡単に気になる試験会場を検索できます。

【会場ごとの試験１日目・２日目の天気がわかる】

試験１日目、２日目それぞれの天気や気温、降水確率、服装のアドバイスがわかります。さらに、日にち部分をタップすると、１時間ごとの天気・気温・降水量・湿度・風向・風速といった詳細が見られます（PCの場合は画面下部に掲載）。天気は１時間ごとに更新されるので、ブックマーク登録しておくのもおススメです。

【もしもの時のQ&Aなど直前期にチェックしたい情報も】

さらに、基本ポイントを解説した「これから共通テスト本番に挑む君へ」、受験直前の過ごし方や学習アドバイス・先輩の体験談など、ここだけの情報をまとめた「共通テスト直前特集」もチェックできます。

【共通テスト合否判定システム】

試験後の出願校の決定に役立つ、東進の大学入学共通テスト合否判定システム（ https://www.toshin.com/hantei_sys/ ）。「共通テスト 全650試験会場のお天気」のサイトからアクセスできます。あわせて活用することで、共通テスト後の出願校決定や学習にも役立ちます。

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.1の『予習シリーズ』と最新のAI学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。