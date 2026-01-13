金沢工業大学（石川県野々市市）とエヌビディア合同会社（東京都港区）は、AIを活用した高度情報技術者の育成および産学連携による教育・研究の推進を目的とした学術連携協定を締結します。本協定により、両者はAI分野における先端技術を活用し、社会実装を志向した教育や共同での研究を強化します。この協定を通じ、金沢工業大学は、これまで以上に“あらゆる情報技術に長けた大学”になることを目指します。

【調印式の詳細】

日時：2026年2月3日（火）13:30～15:00

場所：金沢工業大学 扇が丘キャンパス31号館

https://www.kanazawa-it.ac.jp/campus_guide/2025/campus_map/index.html

※上記キャンパスマップ31号館正面玄関までお越しください。

内容：

・調印式

・金沢工業大学 大澤敏学長による取り組み説明（AIを活用した社会実装型教育研究）

・NVIDIAによる会社紹介およびAI関連の取り組み説明

・金沢工業大学よる研究デモンストレーション

参加申込：

以下の申込みフォームからお申し込みください。

▶ https://forms.gle/pZJHr7J48rZCJtDX6

協定の目的

本協定は、NVIDIAとの産学協同による教育・研究の推進およびによるAIを活用した高度情報技術者の育成を図ることを目的としています。

協定内容（主な連携範囲）

✅産学協同による教育推進

✅産学協同による研究推進

✅産学協同によるAIを活用した高度情報技術者の養成

✅相互の情報交換並びに連携協力の成果の発信

協定期間

✅2026年3月31日まで有効（以降、自動更新あり）

期待される効果

✅AI技術を活用した教育の高度化

✅産学連携による研究成果の社会実装

✅地域・産業界へのイノベーション創出