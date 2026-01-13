低価格・高品質なレーザー加工機を開発する株式会社smartDIYs（本社：山梨県南アルプス市、代表取締役：有井 佳也、以下「smartDIYs」）は、2023年3月の発売開始以来、国内の製造現場で圧倒的な支持をいただいているレーザー溶接機「SLWシリーズ」の累計出荷台数が500台を突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、期間中にSLWシリーズをご購入いただいたお客様を対象に、運用に不可欠な光学部品セットをプレゼントする「500台突破記念キャンペーン」を実施いたします。



本キャンペーンについて



■ 累計500台突破の背景：なぜ今「レーザー溶接機」なのか



レーザー溶接加工の様子



従来のTIG溶接に比べ、溶接スピードが速く熱歪みが極めて少ないレーザー溶接機は、熟練技能者不足に悩む日本の製造現場において、生産性を劇的に向上させるソリューションとして注目されています。

smartDIYsの「SLWシリーズ」は、徹底したコストパフォーマンスの追求と、国内ブランドならではの迅速なアフターサポートを両立。2023年3月のリリースから、わずか約3年で500台という導入実績を達成しました。現在、自動車産業から精密板金、什器製造まで、全国の多様な現場で稼働しています。

↓↓↓ レーザー溶接機の詳細・特長についてはこちら ↓↓↓

レーザー溶接機 SLWシリーズ総合ページ

■ 現場の課題を解決する「SLWシリーズ」製品ラインナップ

お客様の用途や素材の厚みに合わせ、最適なレーザー溶接機をご提案いたします。

1. 薄板溶接に最適なエントリーモデル：レーザー溶接機 SLW700

「まずは手軽に導入したい」という現場のニーズに応える700Wモデルです。小型・軽量なトーチは取り回しが良く、特に0.5mm～1.5mm程度の薄板精密溶接において、歪みのない美しい仕上がりを実現します。コストパフォーマンスに優れたレーザー溶接機として、小規模な工房から大手工場のサブ機まで幅広く選ばれています。



SLW700



2. シリーズNo.1のベストセラー機：レーザー溶接機 SLW1500A

出力1500Wを誇り、ステンレス、アルミ、鉄、真鍮など、あらゆる金属に対応する万能モデルです。パワー、スピード、価格のバランスが最も優れており、TIG溶接からの切り替えで作業時間を最大1/5まで短縮した事例も多数ございます。



SLW1500A



3. 厚板・高負荷作業を支えるフラッグシップ：レーザー溶接機 SLW2000

2000Wの高出力を備えたハイパワーモデル。深い溶け込みが必要な厚板の接合や、連続した高負荷な生産ラインにおいても安定した性能を発揮します。溶接品質とスピードの両立を追求する現場に最適なレーザー溶接機です。



SLW2000



4. 溶接工程の自動化・DXを推進：レーザー溶接ロボット SLW-ROBOT

SLWシリーズの溶接性能を多軸ロボットと統合。熟練工の技をデジタル化し、24時間安定した品質での自動溶接を可能にします。人手不足解消とコストダウンを同時に実現する、製造業のDXを支援するシステムです。



SLW-ROBOT



■ 「500台突破記念！消耗品プレゼントキャンペーン」詳細

日頃のご愛顧に感謝し、導入初期のランニングコストを大幅に軽減する「光学レンズセット」をプレゼントいたします。

期間：2026年1月19日～2026年2月13日

対象： 期間中にSLWシリーズ本体をご成約いただいたお客様

キャンペーン特典：

・保護レンズ 10枚（作業中に飛散するスパッタから光学系を守る必須アイテム）

・溶接用集光レンズ 2枚（エネルギーを一点に集中させる心臓部）



特典内容



■ 株式会社smartDIYsについて

「安心して使える産業用レーザー加工機を低価格でご提供」を掲げ、高価だった産業用レーザー機器を、誰もが使いこなせる価格と操作性で提供。自社開発・自社製造と徹底したサポートで、日本のものづくりの未来を支えます。



株式会社smartDIYs



会社名： 株式会社smartDIYs

公式サイト： https://www.smartdiys.com/

会社概要： https://www.smartdiys.com/about/