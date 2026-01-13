志摩スペイン村は2026年2月14日（土）～3月31日（火）の期間、「スプリング フィエスタ」（協賛：三井住友カード株式会社）を開催します。志摩スペイン村初の謎解きゲームや新フラメンコショーが登場するほか、グッズやグルメ、宿泊プランなど楽しみが盛りだくさんです。

■リアル謎解きゲーム「アレハンドロと終わらないフィエスタからの脱出」

オオカミをモチーフにした志摩スペイン村のキャラクター「アレハンドロ」が主役の謎解きイベントを実施します。リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案する株式会社ハレガケとコラボレーションした志摩スペイン村初の本格的な謎解き企画です。謎解きキットとスマートフォンを手に園内を巡り、異国情緒あふれる景観に隠された様々な謎を解いていきます。謎解き好きの方はもちろん、はじめての方やお子さま連れのご家族もお楽しみいただけます。魔法使いの末裔であるアレハンドロと協力して、すべての謎を解き明かし、不思議な力によって同じ一日が繰り返される“終わらないフィエスタ（お祭り）”から抜け出しましょう！





【実施期間】2月14日（土）～2027年1月11日（月・祝）

※5月9日（土）、5月10日（日）、6月29日（月）～7月3日（金）は除く





【参加費】1,700円（謎解きキット代含む）





【キット内容】謎解き冊子、ノベルティ（A4クリアファイルバッグ）





【販売場所】

テーマパーク内スーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」

ホテル志摩スペイン村スーベニアショップ「シエスタ」





【所要時間】2～3時間





※小学生以下のお子さまは、保護者の方と一緒にご参加ください。

※本イベントでは、ご自身のスマートフォンが必要となります。









■新フラメンコショー「アライゴ」

日本にいながら、まさに本場スペインの臨場感を体感できるフラメンコショー。今作「アライゴ」は厳しい生活や抑圧の中から生まれたフラメンコのルーツ

と、過去から現代、そして未来へと受け継がれていく伝統の軌跡をたどる作品です。今回もスペイン舞台芸術の世界で高い評価を得ている舞踏家・振付師のダニエル・ドーニャを起用し、本場スペイン人ダンサー達のエネルギーあふれる踊りと、現代的でスタイリッシュな衣裳や舞台装置で新たなフラメンコの魅力をお届けします。





【上演期間】2月14日（土）～12月13日（日）

【上演場所】カルメンホール

【上演時間】約25分間（1日2～3回）

【鑑賞料】700円 ※予約制。2歳以下は無料









■春のおすすめグルメ＆お土産

スペインらしいアヒージョオイルをからめた彩り豊かなパスタや、春野菜と明太子を使ったオムライス、いちごミルク味のチュロス、ホテル志摩スペイン村の華やかなランチなど、春ならではのメニューが登場します。また、お土産にぴったりなキャラクターグッズやお菓子を新発売します。





「エビと菜の花のアヒージョパスタ」

1,700円（レストラン「エル パティオ」）









「春野菜と明太子のオムライス」

1,800円（レストラン「アミーゴ」）









「いちごミルクチュロス」

600円（チュロスのお店「チュレリア」）









春ランチ「フェリア・デ・プリマヴェーラ」

3,000円（ホテル志摩スペイン村「ヒラソル」）

※営業日時は公式HPをご確認ください。





新登場のグッズやお菓子





■いちご祭り

三重県産の「かおりのいちご」を使用したワッフルプレートをはじめとした4種類のいちごスイーツを販売します。また、アトラクション「ガウディカルーセル」ではオフィシャルスポンサー「森永乳業株式会社」とのコラボイベント「いちご DE ビンゴ」を3月14日（土）～3月31日（火）の午後1時～午後5時に実施します。乗っている木馬がラッキーゾーンに停止したらビンゴ！見事ビンゴしたお客さまには「ミニいちごソフト」をプレゼントします。

【協 賛】森永乳業株式会社





■「#春スペ割キャンペーン」by三井住友カード

志摩スペイン村のクレジットカードパートナーである三井住友カード株式会社とのコラボキャンペーンを実施します。





【実施期間】2月14日（土）～3月31日（火）

【特典】

（1）テーマパークにて、期間中クレジット決済が合計25,000円以上ご利用で1,000円のキャッシュバック

※KIPS-三井住友カードを含む三井住友カード発行カードが対象（一部対象外あり）

（2）テーマパークでクレジット決済によるパスポート購入の場合、大人 1,150円引き

※KIPS-三井住友カードのみ対象で、他の割引の併用不可





■デジタル年間パスポート購入キャンペーン（WEB限定）

スマートフォンでそのままご入園いただける便利なデジタル年間パスポートを通常価格より1,000円お得にご購入いただけるキャンペーンを実施します。





【実施期間】 2月14日（土）～3月31日（火）

※有効期間開始日が2月14日（土）～3月31日（火）のデジタル年間パスポートを購入された方が対象です。





【販売開始】 2月2日（月）から





【料 金】

大人 18,000円（通常料金19,000円）

中人 15,000円（通常料金16,000円）

シニア 15,000円（通常料金16,000円）





【備 考】

・ 購入は本人のみ（1端末につきお一人さま）に限ります。

・小人のデジタル年間パスポートの販売はございません。

・有効期間開始日が4月1日（水）以降となるデジタル年間パスポートを購入される場合は通常料金となります。





【購入手順】 詳しくは公式ホームページをご確認ください。





■学割満喫キャンペーン

学生のみなさま（高校生以上）を対象に、お得にお楽しみいただける「学割満喫パスポート」を期間限定で販売します。スマートフォンで購入し、窓口で引き換える必要のない「電子チケット」で、スムーズにご入園いただけます。

またホテル志摩スペイン村でも、お得な学生の方限定の宿泊プランを期間限定でご用意いたします。志摩スペイン村で特別な卒業旅行や春休みのひとときをお楽しみください。

※宿泊プランについては、公式ホームページをご確認ください。





〇学割満喫パスポート

【対 象 者】 高校生、大学生、大学院生、短大生、各種専門学生

【利用期間】 2月14日（土）～3月31日（火）

【販売期間】 2月2日（月）～3月31日（火）

【販売価格】

※画像はイメージです。※表示金額は税込みです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。















