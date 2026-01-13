香水の企画・製造・販売を手掛ける有限会社ルズ(本社：東京都品川区)は、当社の全株式を株式会社Leo Sophia Group(本社：東京都目黒区、代表取締役：内木場隼)へ譲渡し、同社グループに参画したことをお知らせします。

併せて、成長戦略の一環として、創業者で代表取締役の天田徹は辞任し、新たに島崎健志が代表取締役に就任しました。





株式会社Leo Sophia Groupは、「日本の未来を創る、善き事業家を生み出す器となる」というミッションのもと、「日本を代表するブランド創造企業」を目指し、あらゆる産業領域において新たな価値創出に挑み続ける企業グループです。現在、グループ会社11社を擁し、美容・ヘルスケア・フィットネス・医療・ライフスタイル等の複数の領域において、それぞれが独自の世界観を持つブランドを展開しています。





当社は、事業規模の拡大および海外展開が順調に進展している状況を踏まえ、さらなる成長を見据えた検討を重ねてまいりました。その結果、ブランド・社員・技術といった当社の強みを次世代へ確実に継承し、持続的な発展を実現するため、同社グループへ参画する判断に至りました。





なお、取引体制・契約条件・担当窓口等につきましては従来どおり変更はございません。今後も当社は、製品品質の向上、安定供給、ブランド価値のさらなる向上に努め、皆様のお役に立てる企業として成長してまいります。









■ 会社概要

＜有限会社ルズ＞

・設立 ： 2001年

・所在地 ： 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階

・代表者 ： 島崎 健志

・事業内容： 香水の企画、製造、販売(OEM、自社ブランド、オンラインストア)

・拠点 ： 東京本社、佐賀県唐津工場、東京ラボ、

ロサンジェルス支社、イタリア支社

・URL ： https://luzfragrance.com/





＜株式会社Leo Sophia Group＞

・設立 ： 2014年

・所在地 ： 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 ARCO TOWER 17F

・代表者 ： 内木場 隼

・事業内容： メディア事業、DtoC事業、医療コンサルティング事業、

フィットネス事業、飲食事業、整体事業、ホスピス事業

・URL ： https://leosophia.co.jp/