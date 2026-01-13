テクノロジーで気軽な住み替えをサポートする株式会社property technologies（以下「当社」）のグループ会社である株式会社ホームネットは、外国人の顧客を対象とした不動産ビジネスを展開し、株式会社東京証券取引所が運営するTOKYO PRO Marketに上場する株式会社YAKホールディングスの100％子会社である、株式会社YAK（以下「YAK」）との間で業務提携基本合意契約書を2026年1月8日に締結したことをお知らせします。本提携により、当社グループが展開する希少性・資産価値の高いリノベーション事業ブランド『眺望マンション』を、YAKが持つネットワークを通じて、外国人投資家や富裕層へ提案することが可能となります。YAKの顧客基盤と『眺望マンション』が持つ商品力を組み合わせ、新たな不動産取引の機会創出と販売チャネル強化を図ってまいります。

業務提携の背景

近年、日本の不動産市場は、安定した法制度や物件の品質の高さから、外国人投資家や富裕層から高い注目を集めています。当社グループにおいても、こうしたニーズに応えるべく、グローバルな販売網の構築を模索しておりました。そこで、外国人投資家や富裕層に強力なネットワークを持つYAKとパートナーシップを結ぶことで、言語や商習慣などのハードルを解消し、日本の良質なリノベーション物件をスムーズに届ける体制構築が可能となると判断し、本合意に至りました。

株式会社YAKについて

https://yak.co.jp/

YAKグループは、「真心と共創の力で、日本と世界の架け橋に」をビジョンに、不動産売買仲介、賃貸管理、リフォームなど多岐にわたる事業を展開しています。親会社である株式会社YAKホールディングスは、2025年6月20日に外国人の顧客を対象とした不動産総合企業として東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの上場を果たしました。株式会社YAKは独自のネットワークを活かし、外国人の顧客を対象とした不動産の販売仲介事業を展開しています。＜会社概要＞代表者名：代表取締役 越水 亮所在地：東京都台東区上野5-8-8URL: https://yak.co.jp/

『眺望マンション』について

https://choubou-mansion.com/

『眺望マンション』は、株式会社ホームネットが展開する事業ブランドで、希少性の高い眺望を中心に品質・機能に拘った物件を国内外の富裕層に提供しています。眺望は、日々の生活で満足感を与えるだけでなく、資産価値の一部分だと考え、専門チームが自分たちの目で実際の眺望を確認し、独自の基準を満たすものだけをお客様にお届けします。URL：https://choubou-mansion.com/

株式会社ホームネットについて

株式会社ホームネットは、中古マンションのリノベーション事業を核とする住まいの専門企業です。東京に本社を構え、札幌から沖縄まで全国15都市にて、リノベーションによって新たな価値を加えた物件を販売しています。

株式会社property technologies（プロパティ・テクノロジーズ）について

https://pptc.co.jp/

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ～テクノロジーで人生の可能性を解き放つ～」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル（住まい）×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。＜会社概要＞会社名：株式会社property technologies代表者：代表取締役社長 濱中 雄大URL：https://pptc.co.jp/本社：東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階設立：2020年11月16日上場：東京証券取引所グロース市場（5527）