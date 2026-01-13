クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、2026年に「ねるねるねるね」が発売40周年を迎えることを記念し、さまざまな記念企画を実施いたします。「ねるねるねるね」は、1986年に“子どもの泥んこ遊び”から発想を得て誕生したロングセラー商品で、現在では「おいしくて楽しいワクワク体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで幅広く親しまれています。発売から40周年を迎える今年は、これまでのご愛顧に感謝し、さらに楽しい体験をお届けします。

■40周年ロゴマーク

皆さまに支えられて、「ねるねるねるね」は2026年に40周年を迎えます。40年間の“ありがとう”の想いと、“ワクワク楽しい”世界観を込めた記念ロゴが完成しました。“0”の中からは知育菓子®公式キャラクターの「ねるね」が元気に顔を出し、お馴染みの魔女さんの帽子を持って40周年をお祝いしています。周年ロゴは、ねるねるねるねの商品パッケージや店頭ポスターなど、さまざまな場面に登場します。このロゴとともに、1年を通じて“ありがとう”の想いを伝え、笑顔になれる企画を展開します。

■新フレーバー、2026年2月16日（月）発売予定！

多くのリクエストをもとに開発した40周年記念フレーバーを、2026年2月16日（月）より発売します。この商品は、2025年に実施した参加型プロジェクト「みんなでつくるねるねるねるね」で寄せられたアイディアをもとに誕生しました。SNSでのフレーバー募集や子ども会議での試食、パッケージデザイン公募など、延べ数千人の声を反映した、ストーリー性あふれる特別な商品です。最終的な仕上がりの詳細は、続報にご注目ください。

■ねるねるねるねの“魔女さん”が大変身!?「#まじょプロ」

「ねるねるねるね」のTVCMでお馴染みのキャラクター“魔女さん”が、40周年を機に新しい姿に生まれ変わります。魔女さんは1986年の発売当初からTVCMに登場し、そのユニークな存在感で長年親しまれてきました。40周年を迎えるにあたり始動した「魔女さん変身プロジェクト（#まじょプロ）」では、皆さんから寄せられた「こんな変身をしたらもっと人気者になる！」というアイディアをもとに、2026年2月16日（月）に変身後の姿を発表予定です。どんな姿で再デビューするのか、どうぞお楽しみください。

「ねるねるねるね」ではこのほかにも、さらなるワクワクをお届けする企画を多数準備しています。40周年の取り組みにご注目ください。

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ

知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。

