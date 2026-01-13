グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、開園60周年を記念して2026年春に新アトラクション1機種、その他2機種をリニューアルオープンします。新アトラクション『ZOMBIE STORM』は最新XR技術を搭載した没入型のシューティングゲームであり、近未来な世界観を体感しながら爽快感あふれるバトルにご参加いただけます。現在設置しております『スーパーバイキング』は『スーパーバイキング～クラーケンの伝説～』に名称を変更し大幅リニューアル、『クリスタルハウス』も『ミラートリック』としてリニューアルオープンいたします。新アトラクション『ZOMBIE STORM』を導入することで園内のアトラクション設置数は全66機種となり、アトラクション数においては日本一の機種数となります。

XR技術搭載の新感覚ゾンビシューティングが新たに登場

施設名称

分類

場所

オープン予定

制作会社

ZOMBIE STORM

シューティング

中央エリア

2026年3月1日(日)

株式会社日本XRセンター

『ZOMBIE STORM』は、現実空間を舞台に特殊ゴーグルを装着して楽しむロケーションベース型XRのゾンビシューティングゲームです。プレイヤーは仲間とチームを組み、迫り来るゾンビを倒しながらミッション達成と生還を目指します。VRヘッドセット「Meta Quest」を装着し、ゾンビの恐怖と撃破の爽快感をリアルに味わえる未曾有の体験をご体感いただけます。同コンテンツは国内最大級のXRカンファレンス「XR Kaigi 2025」において、XRならではの身体性・臨場感・直感的操作を活かした新しいエンターテインメントとして、一般ユーザー向けコンテンツの中でも特に高い完成度を評価され、XR Kaigi Award 2025 コンシューマー部門を受賞されております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000110387.html

最大定員数

所要時間

利用料金

フリーパス利用

身長制限

年齢制限

保護者同伴条件

雨天利用

6名

15分

回数券10枚もしくは1,000円(税込)

不可

なし

7歳以上

9歳以下は18歳以上の保護者同伴

可

【ゲーム内ストーリー】ゾンビウイルスの蔓延により、世界は崩壊寸前。生存者たちは安全区域へ避難を試みるも、物資の枯渇や感染の脅威に追い詰められていた。

既存アトラクションがより没入感を深めるためリニューアルオープン

施設名称

分類

場所

オープン予定

制作会社

スーパーバイキング～クラーケンの伝説～

バイキング

北エリア

2026年2月28日(土)

サノヤス・ライド株式会社

1989年11月に営業を開始した『スーパーバイキング』は『スーパーバイキング～クラーケンの伝説～』に名称を変更し、海の怪物クラーケンをテーマに、外装、利用条件の変更、フォトスポット要素を追加し大幅なリニューアルを行います。プラットホームには巨大なクラーケンの腕とそれに襲われる乗組員のオブジェクトを新設。荒れ狂う海とクラーケンの脅威を想起させる造形により、乗車前から没入感を視覚的に楽しめるようになりました。また、中心部の4列は保護者同伴用の座席となり、従来の利用条件”身長120㎝以上”を10㎝緩和し、”身長110㎝以上(ただし保護者同伴が必須)”としました。これにより小さなお子様でも安心して利用でき、家族で同じ体験を共有できるファミリー向けのシートベルト付き専用シートとなります。さらに65歳以上利用不可の制限も撤廃いたします。ライトアップ機器も一新され、夜間営業時には支柱に沿って色とりどりなカラーパターンが夜の空に浮かび上がります。

定員数

最高部(乗客席)

利用料金

フリーパス利用

身長制限

年齢制限

保護者同伴条件

雨天利用

88名

15.95m

回数券6枚

可

110㎝以上

なし

120㎝未満は中学生以上の同伴

不可

降り口横には立体的なクラーケンの腕と施設名称のフォトパネルで写真が撮れる、幅4m×高さ1.7mの大型フォトスポットが登場します。頭上には海賊船が大きく揺れ、腕に巻かれるような構図で撮影できる、臨場感あふれるロケーションとなっております。乗車後も記念として写真撮影やSNSを投稿したくなるような余韻を残すことができるようになりました。

イベントホールではNHK番組のキャラクター商品を取り扱う「NHK-Character SHOP」を開設します。日用品やおもちゃのほか、このイベント限定のグッズも販売します。

施設名称

分類

場所

オープン予定

制作会社

ミラートリック

迷路

中央エリア

2026年3月1日(日)

グリーンランド開発株式会社

1983年に営業を開始した『クリスタルハウス』は2026年3月1日(日)に『ミラートリック』としてリニューアルオープンいたします。外観・内観ともにアレンジを加え、より鏡の迷宮に迷い込んだような没入体験を味わえます。錯覚と反射が生み出す迷路の世界に挑戦しよう。保護者の同伴があれば0歳から利用でき、幅広い年代の方にお楽しみいただけるアトラクションとなっております。

利用料金

フリーパス利用

雨天利用

身長制限

年齢制限

保護者同伴条件

回数券2枚

可

可

なし

なし

幼児は中学生以上の同伴

施設概要

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60周年を迎えます。夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。