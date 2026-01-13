アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年1月27日（火）、船舶業界の事業者を対象としたオンラインウェビナー「チェックしているのに事故が起きる理由～アルコール管理の落とし穴と再設計～」を無料開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pyFUmlVOT0C2iD9I03dqAQ#/registration

多くの船舶事業者では、「アルコールチェックは実施している」「社内ルールも定めている」「記録も残している」にもかかわらず、飲酒が関与した事故やヒヤリ・ハット事案が後を絶たないのが現実です。本ウェビナーでは、こうした現場の実態を踏まえ、アルコール管理を単なる法令対応の確認作業として終わらせるのではなく、事故を未然に防ぐための安全管理として捉え直し、どこに落とし穴があるのか、そしてどのように再設計すべきかをわかりやすく解説します。開催日時：2026年1月27日（火）13時30分～14時30分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 鈴木 善郎みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

