リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、株式会社志摩スペイン村主催のもと「志摩スペイン村×リアル謎解きゲーム『アレハンドロと終わらないフィエスタからの脱出』」を2026年2月14日(土)から2027年1月11日(月・祝)にかけて開催します。

このイベントは、三重県志摩市にある志摩スペイン村内のテーマパーク“パルケエスパーニャ”を舞台に、園内を巡りながら物語と謎解きを楽しめる周遊型のリアル謎解きゲームです。参加者は、魔法使いの末裔・アレハンドロと協力し、不思議な力によって同じ一日が繰り返される“終わらないフィエスタ”からの脱出を目指します。志摩スペイン村では初となる、テーマパーク全体を巡る本格的な謎解きイベントで、園内の街並みや広場、建物といった景観を活かした内容になっています。謎解きはファミリーや初心者でも挑戦しやすい難易度で、キャラクターが好きな方から何度も来園しているリピーターまで、それぞれの楽しみ方で参加できます。

イベント内容

物語の鍵を握るのは、志摩スペイン村の愉快な仲間「アレハンドロ」。彼にスポットを当て、その魅力を存分に楽しめる内容としました。参加者は、同じ一日が繰り返される不思議なループから抜け出すため、彼とともに園内を巡りながら謎解きに挑みます。脱出の手がかりとなるアレハンドロの水晶や魔法の力を駆使し、ループの真相に迫ります。物語はアレハンドロとの会話を軸に、手書きメモやイタズラ心あふれる演出を交え展開します。さらに、園内の風景に紛れた違和感を見つけ出す “リアル間違い探し”など、志摩スペイン村の空間を様々な楽しみ方で満喫できます。

参加方法・進め方

テーマパーク内スーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」とホテル志摩スペイン村内スーベニアショップ「シエスタ」で謎解きキットを購入することで参加できます。ストーリーに沿って園内を巡り、仕掛けられたさまざまな謎に挑戦します。最後の謎を解くとエンディングを迎えゲームクリアです。制限時間はなく、アトラクションや食事、ショーなどを楽しみながら自由に参加できます。また、参加特典としてイベント限定のA4クリアファイルバッグが付きます。

※謎の解答にはスマートフォンを使用します。通信費はお客様のご負担となりますのでご注意ください。※閉園後もゲームページにて手がかりの閲覧が可能になっているため、お子様連れ・謎解き初心者でも安心です。

＜ゲームストーリー＞

「やあ、キミは〈フィエスタ・アパシオナード〉は初めてかな？」志摩スペイン村に訪れたあなたは、ドンキホーテたちに誘われお祭りに参加することに。しかし、気がつくとあなたはフカシギなタイムループに閉じ込められてしまっていた！脱出の鍵は、魔法使いの末裔アレハンドロが持つ水晶玉。「俺様と手を組んでこのループから抜け出すしかないな。ーーほら、手伝え！」この終わらない一日を終わらせ、最高のフィナーレを迎えることができるのだろうか？

志摩スペイン村×リアル謎解きゲーム「アレハンドロと終わらないフィエスタからの脱出」

開催日程：2026年2月14日(土)～2027年1月11日(月・祝)休催日：2026年5月9日(土)、5月10日(日)、6月29日(月)～7月3日(金)購入場所：テーマパーク内スーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」ホテル志摩スペイン村内スーベニアショップ「シエスタ」※ショップ「シエスタ」の営業時間は8:00～11:30、17:00～20:30です(季節により営業時間が変更になる場合があります)参加費(税込)：1,700円※別途、テーマパークパスポートが必要です。想定プレイ時間：2～3時間 (移動時間含む)会場：志摩スペイン村 パルケエスパーニャ住所・アクセス：住所：〒517-0292 三重県志摩市磯部町坂崎アクセス：https://www.parque-net.com/access/access_train.html主催：株式会社志摩スペイン村企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

※謎の一部は、当企画の広報・宣伝を目的として公開される場合があります。

【 イベントに関するお問い合わせ窓口 】志摩スペイン村 パルケエスパーニャTel：0599-57-3333(受付時間：9:30～17:00)【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com(対応時間：平日9:00～18:00)

＜用語補足＞

・NAZO×NAZO劇団

リアル謎解きゲームの企画制作を専門とする株式会社ハレガケのオリジナルブランドです。「大人が安心してはしゃげる物語世界」を大切に、参加者自身が物語の主人公となって楽しむ“没入型”の体験を提供しています。観光地や商業施設、地域の街中など、それぞれの場所に眠る魅力を物語と謎に落とし込み、現地でしか味わえない特別な体験をつくり出しています。

＜株式会社ハレガケ＞

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

