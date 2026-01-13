¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¡¢IOWN APN¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¼Â¸³¤ËÀ®¸ù
¡ÁAI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ßÄ¶¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸úÀ¤ò³ÎÇ§¡Á
Ê¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×µÚ¤ÓIOWN APN¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
µ¡Ç½¡¦ÀÇ½¸¡¾Ú¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤
ÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´Ä¶¤ÎÄó¶¡¢¨
IOWN APN¤Ë´Ø¤¹¤ë3µòÅÀ¼Â¾Ú´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡
¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤
¢£ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òIOWN APN¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¹½À®¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊïÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬µÚ¤Ó±ó³Ö¿äÏÀÆ°ºî¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¤Î½èÍýÉé²Ù¤òÊ¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÀ®²Ì¡§
¡ ¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊïÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍ¸úÀ¤Î³ÎÇ§
¢ IOWN APN¤Ë¤è¤ë±ó³Ö¤«¤é¤Î¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤Ø¤Î±Æ¶Á³ÎÇ§
£ OpenZR¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Î¼Â¸½
¡¡Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿µòÅÀ¤ò´Þ¤à3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ä¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó86.0%¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÃ£À®¡Ê³Ø½¬»þ´Ö¤ÏÌó1.17ÇÜ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎGPU¤òÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢GPU¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿Âçºåµþ¶¶¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3´Ä¶¤ÇÈæ³Ó¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(鄯) Âçºåµþ¶¶¡Ê¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
(鄱) Ê¡²¬¡Ê±ó³ÖµòÅÀ¡Ë
(鄴) ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ¿»÷´Ä¶
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿äÏÀ½èÍý¤Ï¡¢¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÅÔÅÙ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¿®¤·¡¢½èÍý·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂÓ°è¤ÈÃÙ±ä¤¬¿äÏÀÉÑÅÙ¡ÊÃ±°Ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¿äÏÀ²ó¿ô¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êº¹°Û¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/173/126040/126040_web_1.png
¿äÏÀÉÑÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÄê°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµ¾ï¤ÊÆ°ºî¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¤ÏÌó600kmÎ¥¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¸ÇÍ¤ÎÍ×°ø¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤¬Àµ¾ïÆ°ºî¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎïçÃÍ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¼Â¾Ú´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IOWN APN¤È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢HPE¡ÊµìJuniper Networks¡Ë¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òAPN-TÂåÂØ¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅëºÜ¤·IOWN APN¤ËÀÜÂ³¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀµ¾ïÆ°ºî¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢ÁÂÄÌ¡¢ÄÌ¿®ÂÓ°è¡¢ÀÇ½¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤è¤ê¡¢APN¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê½ÀÆð¤Ê¼ÂÁõÊýË¡¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®Çä¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ßIOWN APN¤Ë¤è¤ë¼«Î§¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½ÏÎý¼Ô¤ÎÁàºî¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÉ´¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ºî¶È¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏËÜÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¢ÍÉ¤é¤®¤Î¤Ê¤¤ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ëIOWN APN¤ÈÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤ÎÅý¹çÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¨±þÀ¤È³ÈÄ¥À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¾¦ÍÑ²½¸¡Æ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ÆüËÜ¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ HPE Networking »ö¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹¡¡ËÜÅÄ ¾»ÏÂ¡¡ÍÍ
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤ª¤è¤ÓNTTÀ¾ÆüËÜ¼Ò¤ÈÄó·È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¸÷¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤ª¤è¤Ó400G OpenZR+¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ïº£¤ÈÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡¡¼ÒÄ¹¡¡°ðÉÙ¡¡Íµ¼ù¡¡ÍÍ
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤ª¤è¤ÓNTTÀ¾ÆüËÜ¼Ò¤Ë¤è¤ëËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼´Ä¶¤Ç¤ÎIOWN APNÀÜÂ³¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½ÀÆð¤Ê¼¡À¤Âå¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤äÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÝ²¼ Î´»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¡Ë¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼Î¼ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÀ¾ÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢IOWN ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊAll-Photonics Network¡¢°Ê²¼¡ÖIOWN APN¡×¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢ÌÏÊïÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍ¸úÀ¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î±ó³Ö¿äÏÀ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎAPNÀÜÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿Í¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
¡¡²æ¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Çä¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¸½¾ì¤ÇÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ä¹âÀººÙ±ÇÁü¡¦²»À¼¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ç¤ÏÃÙ±ä¤äÂÓ°èÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆµòÅÀ¤ËGPUÅù¤Î¹âÀÇ½Ã¼Ëö¤òÇÛÃÖ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢´ÉÍýÉéÃ´¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¦¥³¥¹¥ÈÁý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄãÃÙ±ä¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦¹â°ÂÄêÀ¤ÎIOWN APN¤ÈÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¾È¡§¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¡¢IOWN APN¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¤ò³«»Ï | ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º
https://www.netone.co.jp/news/release/20250827_01.html
¢£ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIOWN APN¼Â¾Ú´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇAI½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¾å¤Ç¡¢ÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ëAI´ðÈ×¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤È¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¤Î¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯8·î27Æü¡Á2025Ç¯11·î18Æü
¡Ê2¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
¡Ê3¡ËÌò³äÊ¬Ã´
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡§
¡¡²æ¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Çä¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¸½¾ì¤ÇÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ä¹âÀººÙ±ÇÁü¡¦²»À¼¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ç¤ÏÃÙ±ä¤äÂÓ°èÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆµòÅÀ¤ËGPUÅù¤Î¹âÀÇ½Ã¼Ëö¤òÇÛÃÖ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢´ÉÍýÉéÃ´¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¦¥³¥¹¥ÈÁý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄãÃÙ±ä¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦¹â°ÂÄêÀ¤ÎIOWN APN¤ÈÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¾È¡§¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¡¢IOWN APN¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¤ò³«»Ï | ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º
https://www.netone.co.jp/news/release/20250827_01.html
¢£ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIOWN APN¼Â¾Ú´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇAI½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¾å¤Ç¡¢ÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ëAI´ðÈ×¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤È¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¤Î¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯8·î27Æü¡Á2025Ç¯11·î18Æü
¡Ê2¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
¡Ê3¡ËÌò³äÊ¬Ã´
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡§
Ê¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×µÚ¤ÓIOWN APN¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
µ¡Ç½¡¦ÀÇ½¸¡¾Ú¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤
ÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´Ä¶¤ÎÄó¶¡¢¨
¡¡¡¡¢¨ TechShare³ô¼°²ñ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¡§
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¡§
IOWN APN¤Ë´Ø¤¹¤ë3µòÅÀ¼Â¾Ú´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡
¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤
¢£ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òIOWN APN¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¹½À®¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊïÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬µÚ¤Ó±ó³Ö¿äÏÀÆ°ºî¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¤Î½èÍýÉé²Ù¤òÊ¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÀ®²Ì¡§
¡ ¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊïÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍ¸úÀ¤Î³ÎÇ§
¢ IOWN APN¤Ë¤è¤ë±ó³Ö¤«¤é¤Î¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤Ø¤Î±Æ¶Á³ÎÇ§
£ OpenZR¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Î¼Â¸½
¡¡Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿µòÅÀ¤ò´Þ¤à3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ä¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó86.0%¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÃ£À®¡Ê³Ø½¬»þ´Ö¤ÏÌó1.17ÇÜ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎGPU¤òÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢GPU¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿Âçºåµþ¶¶¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3´Ä¶¤ÇÈæ³Ó¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(鄯) Âçºåµþ¶¶¡Ê¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
(鄱) Ê¡²¬¡Ê±ó³ÖµòÅÀ¡Ë
(鄴) ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥Èµ¿»÷´Ä¶
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿äÏÀ½èÍý¤Ï¡¢¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÅÔÅÙ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¿®¤·¡¢½èÍý·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂÓ°è¤ÈÃÙ±ä¤¬¿äÏÀÉÑÅÙ¡ÊÃ±°Ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¿äÏÀ²ó¿ô¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êº¹°Û¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/173/126040/126040_web_1.png
¿äÏÀÉÑÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿ÅÁÁ÷¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÄê°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµ¾ï¤ÊÆ°ºî¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¤ÏÌó600kmÎ¥¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¸ÇÍ¤ÎÍ×°ø¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤¬Àµ¾ïÆ°ºî¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎïçÃÍ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¼Â¾Ú´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IOWN APN¤È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢HPE¡ÊµìJuniper Networks¡Ë¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òAPN-TÂåÂØ¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅëºÜ¤·IOWN APN¤ËÀÜÂ³¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀµ¾ïÆ°ºî¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢ÁÂÄÌ¡¢ÄÌ¿®ÂÓ°è¡¢ÀÇ½¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤è¤ê¡¢APN¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê½ÀÆð¤Ê¼ÂÁõÊýË¡¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®Çä¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢»ö¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ßIOWN APN¤Ë¤è¤ë¼«Î§¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½ÏÎý¼Ô¤ÎÁàºî¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÉ´¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ºî¶È¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏËÜÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¢ÍÉ¤é¤®¤Î¤Ê¤¤ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ëIOWN APN¤ÈÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤ÎÅý¹çÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¨±þÀ¤È³ÈÄ¥À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¾¦ÍÑ²½¸¡Æ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ÆüËÜ¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ HPE Networking »ö¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹¡¡ËÜÅÄ ¾»ÏÂ¡¡ÍÍ
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤ª¤è¤ÓNTTÀ¾ÆüËÜ¼Ò¤ÈÄó·È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¸÷¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤ª¤è¤Ó400G OpenZR+¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ïº£¤ÈÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡¡¼ÒÄ¹¡¡°ðÉÙ¡¡Íµ¼ù¡¡ÍÍ
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤ª¤è¤ÓNTTÀ¾ÆüËÜ¼Ò¤Ë¤è¤ëËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼´Ä¶¤Ç¤ÎIOWN APNÀÜÂ³¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½ÀÆð¤Ê¼¡À¤Âå¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤äÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹