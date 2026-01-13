¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Û¥¯¥é¥²¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¡Ö¤æ¤é¤á¤¯»þ´ÖÅ¸ ¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤È¡£¡×³«ºÅ
¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤ä²»À¼¥¬¥¤¥É¡¢ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÅÐ¾ì
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¯¥é¥²¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Å¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤æ¤é¤á¤¯»þ´ÖÅ¸ ¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤È¡£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾ï»þÌó14¼ï700É¤¤Î¥¯¥é¥²¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÛÆâ¤Î¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²¤ä¤½¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉº¤¦»Ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¯¥é¥²¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¥Ò¥È¤ÎÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ë¤Ï7¼ï26¸Ä¤Î¥¯¥é¥²¥é¥ó¥×¤ÇÌÀ¤«¤ê¤ò¤È¤â¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤¬¤æ¤é¤á¤¯Ãæ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¸ÂÖ¤òË×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ä¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ÎÈ¾´Ö½¤ÆóÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î¹¾¸ý ÂóÌé¤µ¤ó¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î´ÅÏª»ûÌªÍþÌò¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤Îµ§ËÜÎ¤¹áÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î²Öß· ¹áºÚ¤µ¤ó¤ËÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ò¼ê¸µ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥é¥²¡×¤ä¡¢ËèÆü³«ºÅ¤¹¤ëÌµÎÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¥¯¥é¥²¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¡Ö¥Ú¥¿¥Ú¥¿ ¥¯¥é¥²¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥²¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥é¥²¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥²¤È¤È¤â¤Ë¤Û¤Ã¤È¤Ò¤È¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤æ¤é¤á¤¯»þ´ÖÅ¸ ¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤È¡£¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¥¯¥é¥²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÀßÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯Åßµ¨¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾ïÀß¤Î¥¯¥é¥²Å¸¼¨¤È¤È¤â¤ËË×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´ë²è¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨ 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏµÙ´ÛÆü¡£
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
1. ¡Ö¤æ¤é¤á¤¯»þ´ÖÅ¸ ¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤È¡£¡×¸«¤É¤³¤í
¡¥¯¥é¥²¤È¥Ò¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¥¯¥é¥²¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤È¥Ò¥È¤ÎÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¥¯¥é¥²¤È¥Ò¥È¤ÎÂÎ¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥²¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨¾ì½ê¡§6³¬ ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¿ô¡§13ÅÀ
¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥¯¥é¥²¥é¥ó¥×
¥¯¥é¥²¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥²¥é¥ó¥×¢¨1¤¬ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥²¤¬³¤¤ÎÃæ¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥²¥é¥ó¥×¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤¬¤æ¤é¤á¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥é¥²¥é¥ó¥×¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Åö´Û¤Î»ÐËå´Û¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÅßµ¨¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¯¤é¤²¤Î¤¢¤«¤ê¤¿¤Á¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/7515.html¡Ë¡×¤Ç¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²·¿¤Î¥é¥ó¥×¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¿·³ã¤Î¥¬¥é¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖTAKU GLASS¡×¤Î¿¦¿Í¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ì½ê¡§6³¬ ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥é¥ó¥×Å¸¼¨¿ô¡§7¼ï26ÅÀ
2. ¾ïÀßÅ¸¼¨¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥É¡×
¥¯¥é¥²Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢³Æ½ê¤È¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òË×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¸ÂÖ¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤¬½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë´ÛÆâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÊýË¡¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÛÆâÀßÃÖ¤Î2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼þ°Ï¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁõÃå¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2¼¡¸µ¥³¡¼¥ÉÀßÃÖ¾ì½ê¡§6³¬ ¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢Æþ¸ý¡¢6³¬ ¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢Æâ³ÆÅ¸¼¨¿åÁåÁ°¡¢6³¬ ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢5³¬¡Á6³¬ Ëü²Ú¶À¥È¥ó¥Í¥ë³ÆÆþ¸ý¡¢5³¬ ¥é¥Ü
¢¨ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦½¼ÅÅ´ï¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ´ÛÆâÌµÎÁWi-Fi¤ò¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç¤´ÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²»À¼¥¬¥¤¥É ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼ À¼Í¥¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¦¹¾¸ý ÂóÌé¡Ê¤¨¤°¤Á ¤¿¤¯¤ä¡Ë 81¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹½êÂ°
ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÙÈ¾´Ö½¤ÆóÌò¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡ÙÏ»Ìï¥Ê¥®Ìò¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£Âè6²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿Í¾Þ¡¢Âè17²ó¤Ë¤Ï¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
¡ãÂåÉ½ºî¡ä
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ê¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡ÊÈ¾´Ö½¤Æó¡Ë¤Û¤«
¡¦²Öß· ¹áºÚ¡Ê¤Ï¤Ê¤¶¤ï ¤«¤Ê¡Ë ÂçÂô»öÌ³½ê½êÂ°
±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¼¼Á¤Ç¡¢º£¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀäÂç¤Ê¤ë»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤À¼Í¥¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Zepp¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÂåÉ½ºî¡ä
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ê´ÅÏª»ûÌªÍþ¡Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¡Êµ§ËÜÎ¤¹á¡Ë¤Û¤«
3. ¥¯¥é¥²¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×&¥×¥í¥°¥é¥à
¢£ÍÎÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥é¥²¡×
»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ò¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥²¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉº¤¦¤è¤¦¤¹¤ä¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÌþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬ ¥é¥Ü
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎËè½µ¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¢¨ 2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò½ü¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü ¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á7»þ¡¿Á´11²ó
»²²ÃÊýË¡¡§¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÂÎ¸³¡¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/event/index.html¡Ë¡×¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»öÁ°¤Ë¤´¹ØÆþ¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Äê°÷¡§³Æ²ó6ÁÈ¤µ¤Þ
¢¨ 1ÁÈ2Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Ü¥È¥ë¤Ï1ÁÈ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÆü³«ºÅ!2¼ïÎà¤ÎÌµÎÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
²ñ´üÃæ¡¢2¼ïÎà¤ÎÌµÎÁ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
³«ºÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü ¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å4»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¡§¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½ËÆü ¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¡§¸á¸å4»þ30Ê¬¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü5³¬ ¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Æ¼õÉÕ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
¡¤æ¤é¤æ¤é¥¯¥é¥²¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó
¥¯¥é¥²·¿¤ÎÂæ»æ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¯¥é¥²·¿¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥²¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âæ»æ¤Ï¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ÎÀ®ÂÎ¤È¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¨¥Õ¥£¥é¡Ë¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¥Ú¥¿¥Ú¥¿ ¥¯¥é¥²¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥Ï¥¬¥·¿¤ÎÂæ»æ¤Ë¥¯¥é¥²¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ºî¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥¯¥é¥²¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÉ½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥²¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£»ô°éºî¶È¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à
¥¯¥é¥²Ã´Åö¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô°éºî¶È¤ò¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¸«³ØÊýË¡¡§ÅöÆü³«ºÅ¾ì½ê¤Ø¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡³«´ÛÃæ½é¸ø³«!À¶ÁÝºî¶È¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡Ù¤Î¤ªÁÝ½ü¥¿¥¤¥à¡×
¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÄÌ¤µ¤ºÌó500É¤¤Î¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ò¾å¤«¤é´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÅ¸¼¨¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÊÄ´Û¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤ò³«´ÛÃæ¤Ë½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¶ÁÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿¿·õ¤Ê»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§6³¬ ¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×
³«ºÅÆü»þ¡§²ñ´üÃæ¤ÎËè½µ²ÐÍËÆü¡¦¶âÍËÆü ¢¨2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ò½ü¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á8»þº¢
¢¨ ³«ºÅÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢X¡¢Instagram¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÁÌä¤â²ÄÇ½!µë±Âºî¶È¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥²¤Î¥´¥Ï¥ó¥¿¥¤¥à¡×
¿Íµ¤¤ÎÅ¸¼¨¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×¤Î¥ß¥º¥¯¥é¥²¤ä¡¢¥é¥Ü¤ÇÀ®Ä¹Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²¤¿¤Á¤¬¡Ö¿¨¼ê¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥´¥Ï¥ó¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§6³¬ ¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×¡¢5³¬ ¥é¥Ü
³«ºÅÆü»þ¡§²ñ´üÃæËèÆü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡¿¸á¸å5»þ¡Á5»þ40Ê¬º¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥Ü¡¿¸á¸å4»þ¡Á5»þº¢
4. ¥¯¥é¥²¥â¥Á¡¼¥Õ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥Õ¥§
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¤æ¤é¤á¤¯¥¯¥é¥²¥Ð¥Ë¥é¥é¥Æ
¥Ð¥Ë¥é¥·¥í¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î´¥Áç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥ß¥º¥¯¥é¥²·¿¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿´Å¤¤¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ë¥é¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¥«¥ª¤ä¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥ê¥¥å¡¼¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥ê¡¼¥º¡×Æþ¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÈÇ¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤·¡¿800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¡¿900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´Äó¶¡¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥é¥²¤Î¤¤¤Á¤´ÎýÆý¥µ¥ó¥Ç¡¼
¤¤¤Á¤´Ì£¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÎýÆý¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥¯¥é¥ó¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥ß¥º¥¯¥é¥²·¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¦¥ë¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§850±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
£¸÷¤ë!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥é¥²¥½¡¼¥À&¥«¥¯¥Æ¥ë
¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¤Î¥¼¥ê¡¼¤Ë¥¹¥×¥é¥¤¥È¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥½¡¼¥À¤Ë¡¢¸÷¤ë¥¯¥é¥²·¿¤Î¥¥å¡¼¥Ö¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥é¥à¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥½¡¼¥À¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë¡¿850±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡¿900±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¸÷¤ë!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥é¥²¥½¡¼¥À&¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´Äó¶¡¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¥¯¥é¥²¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¾ï»þÌó14¼ï700É¤¤Î¥¯¥é¥²¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö´Û¤Ï¥¯¥é¥²¤ÎÈË¿£¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ5³¬¤Î¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¾å¤«¤é¥ß¥º¥¯¥é¥²¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¡¼¥ì¡×¤ä¡¢3¼ï¤Î¥¯¥é¥²¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸¿åÁå¤ÇÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥É¥é¥à·¿¿åÁå¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥é¥²¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥²¤ÎÅ¸¼¨¾ì½ê¡§6³¬ ¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¡¢Ëü²Ú¶À¥È¥ó¥Í¥ë¡¢5³¬ ¥é¥Ü
¼ç¤ÊÅ¸¼¨¼ï¡§¥ß¥º¥¯¥é¥²¡¢¥¢¥«¥¯¥é¥²¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¡¼¥Í¥Ã¥È¥ë¡¢¥¢¥ê¥¢¥±¥Ó¥¼¥ó¥¯¥é¥²¡¢¥¿¥³¥¯¥é¥²¡¢¥«¥é¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Á¥Á¥å¥¦¥«¥¤¥¤¥Ü¥¯¥é¥²¡¢¥µ¥«¥µ¥¯¥é¥²¡¢¤Û¤«
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¼ï¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
