「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」2026年1月26日(月) 新発売

これはピザか、焼そばか? ​宅配ピザチェーン「ピザハット」が徹底監修 !​

ピザハットで使える割引クーポンもついてくる !

「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を2026年1月26日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を、2026年1月26日(月) に全国で新発売します。

「ピザハット」の定番として愛される一番人気の「ピザハット・マルゲリータ」が、

焼そばになっちゃった。バジルソースまでついて、もはやピザの味わい !





「ピザハット」は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する、世界最大級のピザチェーンです。今回、明星食品とピザハットが初コラボします。

ピザハットの一番人気メニューは「ピザハット・マルゲリータ」。これは、もちもち食感で素材を生かすハンドトス生地​に、日本人好みの濃厚で旨味の強いトマトソース​と、香り、コク、くちどけにこだわった2種類のチーズ​、そして、香り豊かなバジルソースがのったピザです。今回の新商品「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」は、この「ピザハット・マルゲリータ」を、なんと焼そばで再現したものです。トマトペーストをベースにローストオニオンを加え、マルゲリータのポイントとなるバジル、オレガノ、にんにく、チーズなどで風味をつけたピザ風のソース​とバジルソースをかけて、粉チーズ、トマトフレーク、パセリがミックスされた「あとのせかやく」をのせれば出来上がり。

また、ピザハットのサイトやアプリからピザを注文する際に​使用できる「割引クーポン」を湯切りフタに掲載しています。

「これはピザか、それとも焼そばか」と問いたくなるこの商品。ぜひ一度ご自身の舌でお確かめください。





■クーポンについて

内容 : ピザハットオンラインまたはピザハット公式アプリからご注文の場合、税込み価格から200円引きとなります。

クーポンの有効期限 : 2026年7月31日(金)

【注意事項】

・税込み1,800円以上のご注文でご利用いただけます。

・他のクーポンとの併用はできません。

・ピザハットオンラインまたはピザハット公式アプリにログインの上、ご利用ください。

・Uber Eats、出前館などのデリバリーサービスではご利用いただけません。

・配達、お持ち帰りのどちらでもご利用いただけます。

・ゲストユーザー (未ログイン状態) ではご利用いただけません。会員登録のうえ、ログインしてご利用ください。

・クーポンのご利用はお一人様1回限りです。

・一部店舗ではご利用いただけません。

・有効期限の延長は、いかなる理由があっても承っておりません。

■商品特長

麺 : ソースの絡みがよく、食べ応えのある麺。

ソース : トマトペーストをベースにローストオニオンを加え、バジルとオレガノで風味を付け、にんにくやチーズ等ピザ風の香りを付けたオイルを合わせたソース。

特製ソース : バジルペーストにガーリックパウダーを加えた「バジルソース」。

あとのせかやく : 粉チーズ、トマトフレーク、パセリ。

■商品概要