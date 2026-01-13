株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール(全長約8cm)、スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車とスズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White、Silly Silver Metallicの3アイテムを2026年1月13日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型店にて予約開始いたしました。

CARNEL 1/43 スズキ エブリイ (DA17V)


・1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN431506


1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：左前

1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：左後

1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：右後

1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：右前

1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車：パッケージ


・1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN432101


1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：左前

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：左後

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：右後

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：右前

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White：パッケージ


・1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN432102


1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：左前

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：左後

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：右後

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：右前

1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic：パッケージ


【「スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車」について】

郵便の集配車として全国で運用されているスズキ エブリィは市販車には設定が無い赤いボディで、リアシートが無く、運転席より後ろはすべて荷室になっており、荷物が崩れてこないように運転席の後ろには格子が設置されております。



【「スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021」について】

軽バンで人気を誇るスズキエブリィは一般ユースよりも商用で使用されている方が多く、荷物の配達や資材車、職人の方々の仕事車など様々な用途で運用されております。

又、エブリィは日産やマツダ、三菱にOEM供給されておりそれぞれの会社で違う名前で販売されております。



【製品の特長】

1．一度限りの限定モデル。

CARNELではすべて1度限りの限定生産モデルになります。


2．実際の仕様をリアルに再現

実車3Dスキャンから得られたデータを元に1/43スケールダイキャストモデルで可能な限り再現。



【概要】

名称　　： 1/43 スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車

限定数　： 500台

商品番号： CN431506

JAN　　 ： 4580198723937


名称　　： 1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White

限定数　： 300台

商品番号： CN432101

JAN　　 ： 4580198723975


名称　　： 1/43 スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 Silky Silver Metallic

限定数　： 300台

商品番号： CN432102

JAN　　 ： 4580198723982


予約開始日　　　　　　　　： 2026年1月13日

発売予定　　　　　　　　　： 2026年2月～3月

販売料金　　　　　　　　　： 各8,800円(税込)

サイズ　　　　　　　　　　： 1/43スケール

ボディ素材　　　　　　　　： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ　　　　　　　　： (W)150mm x (D)70mm x (H)68mm

　　　　　　　　　　　　　　 *透明ケース付

対象年齢　　　　　　　　　： 14才以上

仕様　　　　　　　　　　　： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店　　　　　　　　　　： モデルギャラリー HIKO7 神奈川県横浜市

　　　　　　　　　　　　　　 栄区笠間2丁目15-9　及び全国模型取扱店

モデルギャラリーHIKO7 URL ： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧　　　　　　： https://www.hiko7.co.jp/original3.html


X　　　　： @HIKOSEVENCARNEL

　　　　 　 https://x.com/HIKOSEVENCARNEL

LINE　　 ： @238cttvq

　　　　 　 https://page.line.me/238cttvq?openQrModal=true

Facebook ： Rai's(レイズ) / Car・nel(カーネル)/ islands(アイランズ)

　　　　 　 https://www.facebook.com/hiko7official

Instagram： @hiko7_official

　　　　 　 https://www.instagram.com/hiko7_official/


※スズキ株式会社許諾済

※日本郵便株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。



■CARNELとは

“こだわりのミニチュアカー”をコンセプトにこれまでモデル化されていない車を中心にミニチュアカーのコレクションを楽しくするようなオモシロイ、珍しい、カッコイイこだわりのあるモデルを提案。完全限定生産モデル。


「CARNEL」公式メーカーサイト https://www.hiko7.co.jp



■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRAI’S,CARNEL,islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。


「モデルギャラリーHIKO7」 https://www.hiko7.com



■会社概要

商号　　： 株式会社ヒコセブン

代表者　： 代表取締役　原島 行雄

所在地　： 〒247-0006　神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立　　： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金　： 300万円

URL　　 ： https://www.hiko7.co.jp