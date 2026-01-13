株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』デザインの新製品として、『バーチャファイター コントローラー収納ケース』を2026年2月下旬に発売いたします。■製品詳細ページhttps://www.type2.co.jp/products/vf/cc

『バーチャファイター コントローラー収納ケース』の特長

【特長1】「バーチャファイター」公式アイテム！多機種対応のコントローラー収納ケース

人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』のコントローラー収納ケースです。黒を基調とした背景に「VF」のロゴが映えるスタイリッシュなデザイン。別売の『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4(PC用)』(発売中)、『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-6(PC用)』(1月下旬発売)のほか、Switch2用ProコントローラーやPS5用コントローラーなど、各種ゲーム機の純正コントローラーを収納できます。

【特長2】軽量で衝撃に強いEVA素材を採用、コントローラーをキズや汚れから保護！

ケース内部には軽くて丈夫なEVA素材を採用。コントローラーをキズや汚れ、衝撃からしっかり守ります。

【特長3】周辺機器もまとめてスッキリ収納！便利なメッシュポケット付き

ケース内部にはイヤホンやケーブル、クリーニングクロスなどの周辺機器を収納できるメッシュポケット付き。コントローラーと一緒に、関連アイテムをスッキリまとめて収納・持ち運びできます。

『バーチャファイター コントローラー収納ケース』製品概要

製品仕様・詳細

■対応機種：バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4／PRO-6、Switch2用Proコントローラー、PS5用コントローラーなど■セット内容：コントローラー収納ケース×1■素材：PU（外部）、EVA／ポリエステル（内部）■サイズ：約 180mm×140mm×65mm■重量：130g■希望小売価格：税込 1,870円（本体 1,700円）■発売日：2026年2月下旬予定■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/vf/cc■ライセンス表記：©SEGA

ご注意

※製品の仕様および画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。©SEGA

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号【公式ホームページ】https://www.type2.co.jp/【公式X】https://x.com/type2_official【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/type2_insta/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タイプツー 広報担当：type2-pr@type2.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信いたします。