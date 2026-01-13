栃木県で業務用食品卸の事業を開始し、現在東日本を中心に展開する株式会社ニッカネ(本社：栃木県河内郡上三川町、代表取締役社長：金田 陽介、以下「当社」)は、このたび退職者を対象とした「アルムナイ制度」を正式に導入します。これまで個別の再雇用(出戻り)は発生していましたが、制度化することで再就業のハードルを下げ、地域の人材循環を促進します。目的は、経験者の早期戦力化による現場のサービス品質向上と、地域に根ざした雇用機会の拡大です。





ルート配送ドライバー









■実施の背景：WEBでは届きにくい「地元の力」を募集

当社は長年にわたり、高齢者施設・障がい者施設・幼児施設、事業所給食、病院、外食産業など、福祉・給食分野に向けた業務用食品の卸売事業を手がけてきました。これらの現場では、安定した供給ときめ細かな対応が常に求められる一方で、現場を支える人材不足や定着の課題が続いています。





近年、退職後も当社や業界に対する理解や愛着を持ち続ける方が多いこと、退職者が再び当社で力を発揮できれば教育負担の軽減や顧客対応の向上につながるという実務上のメリットが明らかになってきました。そうした経緯から、個別対応に留めず制度として整備することで、より多くの方が気兼ねなく「出戻り」できる環境を整えることにしました。





アルムナイの声(ルート配送ドライバー／30代 男性)

ニッカネを離れ転職した先が、人との関わりが少ない会社でした。私は人と関わることが好きなので、お客さんや従業員とのコミュニケーションが多いニッカネの仕事が、自分には合っていたのだと感じました。そんなときに、ニッカネに勤めていたころの同僚から「戻ってきなよ」と声を掛けてもらい、再入社しました。皆から歓迎してもらえて、ニッカネの人の温かさを実感しました。今では、戻ってきて良かったなと心から思っています。





打合せの様子









■本取り組みの狙いと当社の強み

1.早期戦力化によるサービス品質の向上・地域社会の雇用の安定化

-アルムナイ制度により、当社の業務や取引先の特性を理解している経験者が再び加わることで、現場での教育時間や引継ぎコストを大幅に削減できます。

-経験に基づく的確な顧客対応が期待でき、福祉施設や病院など利用者の安全・安心が特に求められる現場への貢献を強めます。

-地域で培われた経験やネットワークを活かすことで、地域社会全体の雇用の安定や事業継続性に寄与します。





2.心理的な受け入れ体制と企業文化の醸成

-再雇用を「求人」ではなく「おかえり」として受け入れる温かい企業風土を明確に打ち出します。再入社者が安心して働けるよう、退職理由やスキルレベルに応じたフォローを行い、再雇用後の定着を支援します。

-既存社員にとっても、かつて共に働いた仲間の復帰は職場のモチベーション向上や知見の継承につながります。





株式会社ニッカネは、これからも地域社会とお客様の「安心」を支えるため、人的資源の活用と働きやすい職場づくりに取り組んでまいります。退職者の方々に向けては「いつでも、おかえり」との想いで門戸を開き続けます。





トラック









■アルムナイ制度の概要

対象者 ：ニッカネで働いたご経験をお持ちの方

もう一度この業界で頑張っていただける方

選考方法：当社規定により ※【積極採用中】

開始時期：令和8年1月1日より





◎新規スタッフも採用強化中！

採用特設サイト： https://www.nikkane.com/recruit/





談笑中









■株式会社ニッカネについて

1975年創業。1万アイテムを超える業務用食品を取り扱う専門商社。

福祉施設、病院、学校など社会インフラを支える施設への「安定的で安心な食の供給」を通じ、社会の基盤を支える重要な役割を担い続けています。人々の生命や健康に直結した事業であることから、その責任を重く受け止め、最高水準のサービスの実現に注力しています。大手食品メーカーとの信頼厚いパートナーシップと、東日本全域に15拠点展開する地域密着ネットワークにより、きめ細やかで迅速な配送体制を実現しています。売上378億円、従業員820名の当社は、「仲良く楽しく」というモットーのもと、社員が互いに協力しながら共に成長できる職場環境を整備しています。パートスタッフの積極採用やシステムの導入など、「健康経営」を軸にワークライフバランスを重視した働き方改革を推進しています。食の安全と信頼を通じて、東日本の食文化を支える「食のインフラ企業」として成長を続けています。





本社外観





【会社概要】

商号 ： 株式会社ニッカネ

代表者 ： 金田 陽介

所在地 ： 栃木県河内郡上三川町大字石田字砂田2069番地3

設立 ： 昭和50年(1975年)11月7日

事業内容： 業務用食品専門の総合卸売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.nikkane.com/









【お問合せ先】

株式会社ニッカネ 採用広報部

TEL：0120-014-157（平日9時～17時）

＊HP内お問合せフォームからも可能です