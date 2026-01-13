こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リフォーム向けenステーション
内装工事いらずの分電盤交換
分電回路数は少なくても、あえて大きく。
大きめ設計で、交換時の「設置跡問題」を解決します！
河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆）は、住宅用分電盤『enステーション』に住宅リフォームのことを考えた、内装工事が必要ない品種を追加したことをお知らせします。
※2026年1月13日（火）より発売開始
※記載内容：2026年1月13日現在
本件に関するお問合わせ先
河村電器産業株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報課 高見
TEL：090-7952-7230
E-mail：sa-takami@kawamura.co.jp
関連リンク
ホーム分電盤『enステーション』
https://www.kawamura.co.jp/products/newproducts/en-station/
ホーム分電盤『Ezライン』
https://www.kawamura.co.jp/products/newproducts/ezline/
製品ニュース
https://www.kawamura.co.jp/news/20260113-1/
