リフォーム向けenステーション

写真拡大 (全8枚)

内装工事いらずの分電盤交換





分電回路数は少なくても、あえて大きく。

大きめ設計で、交換時の「設置跡問題」を解決します！


　

　河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市　代表取締役社長：水野一隆）は、住宅用分電盤『enステーション』に住宅リフォームのことを考えた、内装工事が必要ない品種を追加したことをお知らせします。























※2026年1月13日（火）より発売開始

※記載内容：2026年1月13日現在












本件に関するお問合わせ先

河村電器産業株式会社 コーポレートコミュニケーション部　広報課　高見

TEL：090-7952-7230

E-mail：sa-takami@kawamura.co.jp

関連リンク

ホーム分電盤『enステーション』

https://www.kawamura.co.jp/products/newproducts/en-station/

ホーム分電盤『Ezライン』

https://www.kawamura.co.jp/products/newproducts/ezline/

製品ニュース

https://www.kawamura.co.jp/news/20260113-1/