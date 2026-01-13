¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û¡ÖTUNE UP MEIJO¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¶Ê107¶Ê¤Î±þÊç¤«¤é¡¢¸·Áª29¶Ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«
³Ø¹»Ë¡¿ÍÌ¾¾ëÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¦Â´¶ÈÀ¸¡¦ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTUNE UP MEIJO¡×¤ò2025Ç¯9·î16Æü¤«¤é10·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢±þÊç³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÂç³Ø¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊç½¸¤·¡¢³ØÆâ³°¤«¤é107¶Ê¤Î±þÊç
¢ ¸·Áª¤·¤¿29¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«
£ ³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Î»×¤¤¡¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯¿®
¤ ÃêÁª¤Ç30Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿ÊÄè
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È°ìÂ©´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²»³Ú¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÆâ³°¤ËÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Êç½¸´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤«¤é¹ç·×107¶Ê¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é29¶Ê¤ò¸·Áª¤·¡¢¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÁª¼Ô¤ËÈ¯Á÷¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Û
NFC¡Ê¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ëµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¡Ê³Ú¶Ê¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£Ì¾¾ëÂç³Ø¤Î¿·¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡ÚËÜ´ë²è¤Î¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡¦Êç½¸ÆâÍÆ¡¡¡§¡¡Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¶Ê¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡§¡¡ÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¹Æ
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î16Æü¡Á10·î30Æü
¡¦±þÊçÁí¿ô¡¡¡§¡¡107¶Ê
¡¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÁª¶Ê¿ô¡§¡¡29¶Ê
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¡¡ÃêÁª¤Ç30Ì¾¤ËÂç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡À©¸Â¤Ê¤·¡Ê¢¨18ºÐ°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¡Ë
¡¦TUNE UP MEIJO¡¡¡§¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ê https://www.meijo-u.ac.jp/mag/tuneup/ ¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/