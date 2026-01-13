こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【青山学院大学】＜青学大×上智大×アカリク＞博士の知を社会につなぐ「博士キャリアシンポジウム」を開催
【産官学から約120名が参加し、文系を含む博士人材の社会実装を議論】
2025年11月26日（水）、青山学院大学は、上智大学、株式会社アカリクと共催で「博士の知を社会へつなぐキャリアシンポジウム―私立大学・SPRINGプログラムと考える博士人材の可能性―」を青山学院大学 青山キャンパスにて開催した。
当日は、会場・オンライン合わせて、約120名の大学関係者、民間企業関係者、学生、省庁関係者が参加した。文部科学省や、富士通株式会社、トグルホールディングス株式会社、株式会社三菱総合研究所など、博士人材の活躍推進をリードする企業による講演のほか、両大学の選抜学生による研究プレゼンテーションが行われ、高度な専門知を持つ博士人材の社会での活躍可能性について議論を深めた。
【開催の背景】
高度な専門性をもつ博士人材の活躍は、科学技術政策や産業界における喫緊の課題であり、文系・理系を問わず社会での役割が期待されている。博士後期課程学生の支援を推進するJST「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」に採択されている青山学院大学の「AGU FutureEagle Project」と上智大学の「Sophia SPRING Project」は、私立大学としての強みを生かし、博士人材が社会とつながる機会創出を目指して本シンポジウムを共同企画した。
【実施内容とハイライト】
＜１．基調講演＞
基調講演では、はじめに、文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策推進室長の中村 徹平氏が登壇し、博士人材を取り巻く環境やその課題について解説した。 また、民間企業からは以下の3名が登壇し、それぞれの企業における博士人材の活躍促進のための取り組みの紹介や、博士人材の評価ポイントなどについて、実体験や採用現場の視点から講演を行った。
●富士通株式会社 Employee Success本部 R&D人事部 シニアマネージャー 輿 秀和 氏
●トグルホールディングス株式会社 執行役員 CPO 新谷 健 氏
●株式会社三菱総合研究所 組織・人材戦略本部（兼）未来共創グループ 主任研究員 薮本 沙織 氏
＜２． 青山学院大学・上智大学の選抜学生による研究プレゼンテーション＞
両大学から選抜された博士後期課程の学生計6名（各大学3名）が登壇。自身の研究について、専門外の方にも伝わるよう工夫を凝らしたプレゼンテーションを行った。プレゼンテーションの中では、研究だけでなく、SPRINGプログラムへの参加の中で得たもの、将来のキャリアについてもそれぞれの考えを語った。博士人材のキャリアイベントの多くにおいては、理系分野の研究を行う学生が比較的注目されやすい傾向にある中、今回のイベントでは文系分野の研究を行う学生も登壇した。
＜３． パネルディスカッション＞
パネルディスカッションでは、基調講演で登壇した4名に、青山学院大学・上智大学の学生が加わり、多角的な視点から博士人材の最大の魅力や価値、その魅力をさらに発信していくための方法など、博士人材の活躍のための議論が展開された。
＜４． 交流会＞
イベント終了後の交流会には多くの参加者が集まり、博士人材を中心に、さまざまなトピックに関する情報交換を行った。博士後期課程の学生からは「博士人材に対する産業界の視点を知ることができてとても参考になった」、民間企業の人事担当者からは「博士人材に対する理解が深まった。積極的に接点を創出していきたい」といった声が聞かれ、活発なネットワーキングの場となった。
【参加実績と反響】
＜参加実績＞
●開催日： 2025年11月26日（水）
●場所： 青山学院大学 青山キャンパス
●参加人数： 合計約120名（対面59名、オンライン60名）
●参加者層： 学部〜博士後期課程の学生、民間企業人事・R&D担当者、大学教職員、省庁関係者
＜反響＞
事後アンケートや会場の声では、「産・学・官が一堂に会して議論する場というだけでも貴重だが、特に学生が議論に参加する試みが良かったと思う」「通常、人社系の博士人材に関する話題がなかなか出ないが、意識的に触れてもらえて大変参考になった」「博士人材を取り巻く環境、博士人材の活用の施策、研究と仕事の関連性、博士人材の具体的活用事例、要領等、大変分かり易くかつ学生様のリアルな意見も交え、具体的に理解することができました」など、好意的な感想が寄せられた。
【今後に向けて】
青山学院大学では、SPRINGプログラムを通じた博士後期課程学生への支援を継続するとともに、博士人材の社会的プレゼンスを高める取り組みを今後も積極的に推進していく。
具体的には、
●企業・行政との協働を通じた 博士人材の活躍の見える化、
●学内外での 研究発信の機会創出（シンポジウム・ピッチイベント等）、
●博士学生と産業界をつなぐ 交流機会の定期的な提供、
●私立大学としての特徴を生かした キャリア形成支援の体系化
など、多様なアプローチにより、博士人材が社会のさまざまなフィールドでその専門知を生かして活躍できる環境づくりを進めていく。
同シンポジウムで得られた知見やネットワークを基盤として、博士人材の価値を広く社会に伝え、未来の研究者・高度専門人材が活躍する土壌を育む取組を継続的に展開していく。
【取材に関する問い合わせ先】
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL： 03-3409-8159
取材申し込みフォーム： http://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
