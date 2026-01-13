こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Media OutReach NewswireとAsia News Network（ANN）、企業ニュースリリースで提携
アジア太平洋地域における主要なプレスリリース配信サービスとしての役割を強化
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月12日 - Asia News Network（ANN）とMedia OutReach Newswireは企業ニュースリリース配信における提携契約を締結しました。この画期的な合意により、Media OutReach NewswireはANNのニュースウェブサイトへのオンラインニュース掲載を保証する唯一のニュースワイヤーとなります。
ANNは、アジアのジャーナリストによるアジア発のニュース報道を推進し、アジアをもっと身近にすることを目的として1999年に創設されました。またMedia OutReach Newswireも、アジアの組織のストーリーをアジア太平洋地域をはじめ、世界中のジャーナリストや読者に届けることを目的として活動しています。
ANNはアジア有数の報道メディアの連合体で、東南アジア、東アジア、南アジアの主要な20媒体で構成されています。ANNの加盟メディアは以下のとおりです。
企業プレスリリースにおける画期的な提携により、Media OutReach Newswireはアジア全域におけるクライアントの発信力と影響力を大幅に向上させ、この地域、そして世界中の国々のより多くの読者に広くプレスリリースを届けます。またこの提携は、Media OutReach NewswireとANNの独自の深い信頼関係を示すものでもあります。20の加盟メディアはいずれもMedia OutReach Newswireに対する信頼を表明しており、それぞれの国の主要媒体です。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「ANNとの提携関係の構築を心から喜ばしく、誇りに思うとともに、大変光栄に感じています。ANNはアジア有数の報道メディアの連合体であるだけでなく、その加盟媒体は各国の主要な新聞社であり、その出版物はトップクラスの評価を得ています。この提携により、アジア全域、そして世界に向けたクライアントの発信力と影響力を大幅に向上させ、アジア太平洋地域における主力ニュースワイヤーとしてのMedia OutReach Newswireの位置づけをさらに強化することができます。」
そのうえで、Kokは、「また、この提携により、当社はANNでオンラインニュース掲載を保証する唯一のニュースワイヤーとなります。SEOとAI検索のGEOの両面でクライアントのオンライン露出を高め、上位表示やAIが生成する回答における引用を可能にします」と話し、次のように締めくくりました。「さらにANNとMedia OutReach Newswireは、アジアで起きていることを伝え、アジアの組織のストーリーをアジア全域、そして世界の読者に届けるという価値観、目標を共有しており、今回の連携はそれに沿ったものです。」
Media OutReach Newswireは実在する正規のニュースメディアのみに確実なオンラインニュース掲載を保証する唯一のニュースワイヤーです。ANNのような高い信用と何十万人もの月間訪問者数を誇る、権威あるオンラインニュースメディアサイトにプレスリリースを確実に掲載することで、AI検索のGEOと検索エンジンのSEOの両面でブランド露出を高める強力なツールを提供し、主要なLLMのAIが生成する回答の中でブランド引用を獲得します。
Asia News Networkとの画期的な提携により、Media OutReach Newswireのアジア太平洋地域における主力グローバルニュースワイヤーとしての位置づけを強化します。Media OutReach Newswireはアジア太平洋地域最大のプレスリリース配信ネットワークをクライアントに提供し、アジア太平洋地域、さらにはアジア全域、世界中の正真正銘のニュースメディアへの露出を保証します。
Media OutReach Newswireの総合広報ソリューションにより、PR担当者は、ターゲット配信、ジャーナリストとの直接的な接点、実在するニュースメディアでの確実な露出、すぐに利用可能なレポーティング機能、そしてROIを可視化して経営層に提示できるPRキャンペーン分析インテリジェンスを活用し、成果を引き出すことが可能です。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、そして企業や代理店、行政機関のPR担当者に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポート機能の新たな形を提示し、PR担当者向けの総合広報ソリューションを提供しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人のジャーナリストや編集者、7万以上のメディア媒体のグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、実在する正規のメディアサイトのみへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーです。本物のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルから信頼され、SEOとAI検索のGEOの双方で強みを発揮し、LLMによるブランド引用獲得に貢献します。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.media-outreach.com
