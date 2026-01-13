コスモスイニシア　コーポレートサイト全面リニューアルのお知らせ

　大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、展開する事業・取り組みを分かりやすくお伝えすることを目的に、コンテンツ構成とデザインを見直し、コーポレートサイトを全面的にリニューアルしました。







コスモスイニシア　コーポレートサイト

　https://www.cigr.co.jp/


■ リニューアルのポイント

✓コンテンツ構成の見直しと情報整理

事業や取り組みが多様化していることを踏まえ、新たに「事業紹介」・「プロジェクト実績・受賞歴」・「Next GOODな取り組み」ページを設け、領域別に紹介しています。さらに「サステナビリティ」や「デジタル推進」ページなど、さまざまな情報を目的別に整理し、必要な情報へスムーズにアクセスできる構成としました。

✓デザイン刷新とユーザビリティ向上

「伝わりやすさ」と「使いやすさ」を軸に、サイト体験そのものを刷新しました。情報構造の整理に加え、視覚的な表現を活用しながら、必要な情報へスムーズにアクセスできる構成としています。加えて、閲覧端末や利用状況を問わずストレスなくアクセスできるよう、操作導線やUI設計の最適化を図りました。

■ コンテンツTOPページイメージ

✓企業情報　https://www.cigr.co.jp/company/







✓事業紹介　https://www.cigr.co.jp/service/







✓ プロジェクト実績・受賞歴 https://www.cigr.co.jp/service/works-awards/







✓ サステナビリティ　https://www.cigr.co.jp/sustainability/







当社は今後も、ステークホルダーのみなさまにとって価値ある情報を届けるとともに、正確な情報発信を行ってまいります。



|　コスモスイニシアについて　|　https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。







コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以　上


本件に関するお問合わせ先

株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課　三木・奥村・根岸

TEL：03-5444-3210　MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp

