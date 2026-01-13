Oriental Culture Holding LTD、上場5周年を記念し、株主還元として特別現金配当計画を発表

Nasdaq： OCG

ニューヨーク、2026年1月12日 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD（Nasdaq：OCG）は本日、Nasdaq上場5周年を記念し、長期にわたる株主の支援に感謝の意を示すため、特別現金配当計画を取締役会が承認したと発表しました。

配当の詳細は以下のとおりです。

配当の種類：特別現金配当

対象株主：2026年1月22日時点で株主名簿に記載されている株主

配当金額：1株当たり0.05米ドル（2026年1月22日時点の発行済み株式数に基づいて算定）

支払日：2026年2月9日

OCG CEOのShao Yiは次のように述べています。「当社は、事業の継続的な運営および成長に必要な資金を確保したうえで、過去数年間に積み上げてきた現金準備金の一部を配当として株主の皆様に還元することを決定しました。これは、株主の皆様からの支援に応え、当社の成長の成果を共有するという当社の姿勢を示すものです。今回の配当は、株主の皆様と歩んできた5年間のパートナーシップに対する心からの感謝の意を表しています。私たちは、事業の成長に取り組みながら、株主の皆様へ直接還元していくことが、長期的な企業価値の向上につながると考えています。」

この配当計画は、2026年1月8日に取締役会で承認されており、関係する法令および規制に従って実施されます。

将来予想に関する記述：本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、リスクおよび不確実性の影響により、明示的または黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。OCGは本情報の更新についていかなる義務も負いません。

（日本語リリース：クライアント提供）

