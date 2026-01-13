Field Medical、第44回年次J.P. Morganヘルスケア・カンファレンス（J.P. Morgan Healthcare Conference）で発表予定





カリフォルニア州カーディフ・バイ・ザ・シー, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- 心室頻拍（VT）および心房細動（AF）のアブレーションの双方に対応する、汎用性の高い次世代パルス・フィールド・アブレーション（PFA）プラットフォームの開発を進める臨床段階の医療技術企業であるField Medical Inc.は本日、同社創業者のSteven Mickelsen医学博士が、2026年1月15日（木）午前10時（太平洋時間）にサンフランシスコのウェスティン・セント・フランシスにて開催される第44回年次J.P. Morganヘルスケア・カンファレンス（J.P. Morgan Healthcare Conference）で発表を行う予定であることを発表しました。



The FieldForce™ Ablation System by Field Medical: This next-generation PFA system is designed for transmural lesion creation, offering a novel approach to VT ablation.



この発表では、FieldForce™ PFAプラットフォームを含む同社の概要紹介に加え、心室頻拍（VT）における臨床開発の進捗、Field-PULSE AF試験、ならびに今後予定されているVTを対象としたピボタル試験の計画について紹介する予定です。

カンファレンス期間中、Field Medicalの経営陣は関係者とのミーティングの機会を設けます。ミーティングをご希望の方は、ir@fieldmedicalinc.comまでご連絡ください。

Field Medical® Inc.について

2022年に設立されたField Medicalは、複雑な不整脈に対するパルス・フィールド・アブレーション（PFA）ソリューションの進歩に取り組む臨床段階の医療技術企業です。同社のFieldForce™アブレーション・システムは、焦点カテーテル設計と独自のFieldBending™エネルギーを統合し、効率的で正確なアブレーションを安全に提供して、心室性不整脈および心房性不整脈の治療成績を改善することを目指しています。2024年、Field Medicalはブレークスルー医療機器指定（Breakthrough Device Designation）を取得し、心室頻拍の適応症を対象にFDA TAPパイロット・プログラムへの参加資格を獲得しました。2025年10月、VCAS試験の結果が『Circulation』誌に掲載されました。

詳細については、www.fieldmedicalinc.comをご覧ください。また、LinkedIn、X、YouTubeで同社をフォローしてください。

FieldForce™アブレーション・システムは現在治験用の機器であり、連邦法（または米国法）により治験目的での使用に限定されています。

連絡先

メディア関連

Holly Windler

619.929.1275

media@fieldmedicalinc.com

投資家関係

ir@fieldmedicalinc.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2858952/Field_Medical_FieldForce_Ablation_System.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com