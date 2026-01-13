Alamar Biosciences、オーバーサブスクライブされた転換社債型新株予約権付社債の資金調達完了と経営陣拡充を発表

T. Rowe Price Investment Management, Inc.およびBraidwell LPが新規投資家として参加

医学博士および理学博士のStephen Williams氏が最高科学責任者に就任

Rebecca Chambers氏と理学博士のFrank Witney氏が取締役に任命

カリフォルニア州フリーモント, 2026年1月13日 /PRNewswire/ -- 精密プロテオミクス分野のリーダーであり、疾患の早期発見の推進に注力するAlamar Biosciences, Inc.（以下「Alamar」）は、転換社債型新株予約権付社債による資金調達を応募超過で完了し、5,000万ドル超の新規資本を調達したことを発表しました。T. Rowe Price Investment Management, Inc.およびBraidwell LPが運用する口座が新規投資家として本調達に参加しました。Illumina VenturesやSands Capitalを含む既存投資家も参加しました。本資金はAlamarの精密プロテオミクス・プラットフォームの継続的な商業的発展を支援します。

Alamarの創業者、会長兼最高経営責任者であるYuling Luo博士は次のように述べています。「私たちは既存投資家の皆様からの継続的な支援に深く感謝するとともに、新たなパートナーの皆様を歓迎できることを大変うれしく思います。」「私たちへのビジョンと戦略への彼らの信頼は、私たちの取り組みが持つ変革の可能性を裏付けるものです。今回の投資により、イノベーションを加速させ、プラットフォームの普及範囲を拡大し続け、精密医療と疾患早期発見の真の価値を解き放つことが可能となります。」

経営陣と取締役会の拡充

Alamarは、継続的な成長と業務の卓越性への取り組みを支えるため、経営陣と取締役会に重要な人材を新たに迎えたことを発表しました。



Stephen Williams, MD, PhD





Rebecca Chambers





Frank Witney, PhD



科学的リーダーシップをさらに強化するため、AlamarはStephen Williams博士を最高科学責任者として迎えます。Steve氏は、精密医療とバイオマーカーの革新において30年以上の経験を有しています。直近ではStandard BioToolsおよびSomaLogicで最高医療責任者を務め、それ以前はPfizerで18年間にわたり上級管理職を歴任しました。科学界で認められたリーダーとして、NIH National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering委員を務め、アルツハイマー病神経画像イニシアティブ（Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative）の立ち上げに貢献し、FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortiumを共同設立しました。

Alamarはまた、Rebecca Chambers氏とFrank Witney博士を取締役に任命しました。Veracyteの最高財務責任者であるRebecca氏は、現職および前職のOutset Medical、Illumina、Myriad Genetics、Life Technologiesでの職務を通じて、財務およびヘルスケア分野における深いリーダーシップ経験を有しています。Ampersand Capital Partnersのオペレーティング・パートナーであるFrank氏は、AffymetrixおよびDionex Corporationの社長兼CEOを務めた経験を含む30年以上のライフ・サイエンス分野におけるリーダーシップ経験を有し、現在はRevvity、Cerus Corporation、Standard BioTools、ならびに複数の非公開企業の取締役を務めています。

「Steveを経営陣に、そしてRebeccaとFrankを取締役会に迎えられることを大変うれしく思います」とYuling Luo博士は述べています。「私たちの精密プロテオミクス・プラットフォームの力を解き放ち、健康と疾患に広く影響を与えるという使命を加速させるにあたり、彼らの深い専門知識と多様な視点は計り知れない価値をもたらします。これはAlamarにとって非常にエキサイティングな瞬間であり、彼らのリーダーシップがイノベーションと成長を推進する上で果たす影響を楽しみにしています。」

Alamar Biosciences, Inc.について

Alamar Biosciencesは、疾患の早期発見を可能にする精密プロテオミクスを推進する非公開のライフ・サイエンス企業です。独自のNULISA™技術とARGO™ HTシステムを活用し、Alamarのプラットフォームは超高感度を実現するよう設計されており、精密プロテオミクスを提供する既存技術の主要な制限事項に対処します。詳細については、alamarbio.comをご覧ください。





