e angle『カラーデザインシリーズ』から、インテリアスタンドが新たに登場！
調光・調色をワンボタンで。リビングから寝室まで使えるコードレス設計
株式会社エディオンは、2026年1月16日（金）より、プライベートブランド「e angle」の『カラーデザインシリーズ』から、LEDコードレスインテリアスタンド「ANGC-STW24-A-TL/PB/MW」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
e angleの『カラーデザインシリーズ』は、お部屋をおしゃれに彩るカラーとデザインが特長です。今回、新たなラインナップとして、「もっと自由に、明かりを楽しみたい」というお客様の声にお応えし、電源コードに縛られないコードレスタイプのインテリアスタンドを発売いたします。
コードレスであることに加え、最長50時間※1の連続点灯と、約0.4kgの軽量ボディにより、リビングや寝室などで、電源を気にせず自由に明かりを楽しめます。お好みの明るさ・光の色にワンボタンで切り替えができるほか、天面からもほのかに光が漏れる間接光デザインにより、リラックスタイムを優しく演出します。
カラーは、ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色を展開します。ご自宅用としてはもちろん、新生活の贈り物やギフトとしても最適なアイテムです。
【 概要 】
商品：e angle カラーデザインシリーズ LEDコードレスインテリアスタンド「ANGC-STW24-A-TL/PB/MW」
発売日：2026年1月16日（金）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：3,480円（税込）
詳細は、e angle特設サイト内『カラーデザインシリーズ』ページよりご確認ください。
【 特長 】
◇ 場所を選ばない「コードレス」×「長時間点灯」
コンセントの位置を気にせず使える充電式。最長50時間※1の連続点灯が可能です。
重量は約0.4kgと軽量なので、リビングやデスク、ベッドサイドなど、お好みの場所へ自由に設置いただけます。
◇ ワンボタンで調光・調色ができるシンプル設計
調光（明るさ）： タッチするごとに、100%→50%→10%→消灯の順に切り替わります。
調色（光の色）： 点灯中に長押しすると「昼白色〜昼光色〜電球色」と連続的に変わります。
メモリー機能 ： 消灯前の光の色（調色）を記憶し、次回も同じ色で点灯します※2。
◇ お部屋を彩るデザイン＆カラー
消灯時でもインテリアに馴染む丸みのあるデザインと、天面からほのかに漏れる間接光が癒やしの空間を演出します。
ティール、ピンクベージュ、モカホワイトからお好みのカラーをお選びいただけます。
※1 明るさ最小時
※2 調色（光の色）のみメモリーされます。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/125819/125819_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
