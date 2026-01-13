e angle『カラーデザインシリーズ』から、インテリアスタンドが新たに登場！

写真拡大 (全20枚)

調光・調色をワンボタンで。リビングから寝室まで使えるコードレス設計

株式会社エディオンは、2026年1月16日（金）より、プライベートブランド「e angle」の『カラーデザインシリーズ』から、LEDコードレスインテリアスタンド「ANGC-STW24-A-TL/PB/MW」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。







e angleの『カラーデザインシリーズ』は、お部屋をおしゃれに彩るカラーとデザインが特長です。今回、新たなラインナップとして、「もっと自由に、明かりを楽しみたい」というお客様の声にお応えし、電源コードに縛られないコードレスタイプのインテリアスタンドを発売いたします。

コードレスであることに加え、最長50時間※1の連続点灯と、約0.4kgの軽量ボディにより、リビングや寝室などで、電源を気にせず自由に明かりを楽しめます。お好みの明るさ・光の色にワンボタンで切り替えができるほか、天面からもほのかに光が漏れる間接光デザインにより、リラックスタイムを優しく演出します。

カラーは、ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色を展開します。ご自宅用としてはもちろん、新生活の贈り物やギフトとしても最適なアイテムです。

【 概要 】

商品：e angle カラーデザインシリーズ LEDコードレスインテリアスタンド「ANGC-STW24-A-TL/PB/MW」

発売日：2026年1月16日（金）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価格：3,480円（税込）

詳細は、e angle特設サイト内『カラーデザインシリーズ』ページよりご確認ください。

【 特長 】

◇ 場所を選ばない「コードレス」×「長時間点灯」

コンセントの位置を気にせず使える充電式。最長50時間※1の連続点灯が可能です。

重量は約0.4kgと軽量なので、リビングやデスク、ベッドサイドなど、お好みの場所へ自由に設置いただけます。





◇ ワンボタンで調光・調色ができるシンプル設計

調光（明るさ）： タッチするごとに、100%→50%→10%→消灯の順に切り替わります。

調色（光の色）： 点灯中に長押しすると「昼白色〜昼光色〜電球色」と連続的に変わります。

メモリー機能 ： 消灯前の光の色（調色）を記憶し、次回も同じ色で点灯します※2。







◇ お部屋を彩るデザイン＆カラー

消灯時でもインテリアに馴染む丸みのあるデザインと、天面からほのかに漏れる間接光が癒やしの空間を演出します。

ティール、ピンクベージュ、モカホワイトからお好みのカラーをお選びいただけます。















※1 明るさ最小時

※2 調色（光の色）のみメモリーされます。

【 仕様 】

https://digitalpr.jp/table_img/2946/125819/125819_web_1.png

関連リンク

e angle特設サイト

https://www.edion.com/eangle

エディオン店舗

https://www.edion.co.jp/store

エディオンネットショップ

https://www.edion.com/