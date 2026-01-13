こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
再販決定！「ウルフギャング・ステーキハウス」監修のウイスキーハイボール缶 ファミリーマート エリア限定販売
ウイスキーハイボールで楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスがこだわる「本物志向」の味
前回販売時、話題沸騰したあの人気商品がエリアを拡大し再販決定！
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、関東、中部、関西、東海エリアのファミリーマートにて、ウルフギャング・ステーキハウスが監修したウイスキーハイボール缶を1月20日（火）より発売します。
「ウルフギャング・ステーキハウス」は、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉に長期乾燥熟成を施した“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキを提供、世界各国の舌の肥えた美食家を唸らせる極上ステーキハウスとして日本国内に7店舗展開。各店では数々の賞を受賞したワインセラーを保持するなど、お酒も追究しています。当商品は、ウイスキーライブラリーを併設する店舗があるほどウイスキーにもこだわりを持つ「ウルフギャング・ステーキハウス」が監修した、本物志向の味をウイスキーハイボール缶で再現したものです。
昨年、関東エリア限定で実施した販売では予想以上の反響をいただき、好調のうちに終売となりました。今回の再販では、関東に加えて中部・関西・東海へと販売エリアを拡大し、より多くの皆さまに本物志向の味をお届けできるようになりました。
〜 上質な食体験をご自宅で〜
「ウルフギャング・ステーキハウス」のウイスキーにかける想い
アメリカのステーキハウスでは、ステーキとウイスキーを楽しむ食文化があり、「ウルフギャング・ステーキハウス」でも、ウイスキーの豊富なラインナップのウイスキーを取りそろえ、お客様をお迎えしており、特にシグニチャー青山店では、希少なウイスキーを有するウイスキーライブラリーを備えたウイスキーラウンジを併設しています。
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、私たちが提供している“品質、熟成、焼きにこだわった極上ステーキ”のように、ウイスキーにもこだわりを貫き、香料、添加物を一切含んでいない“ナチュラルな素材の味を楽しむハイボール”を商品化すべく、監修しました。
ウルフギャング・ステーキハウス監修 ウイスキーハイボール缶 販売概要
◇ 商品名：
「ウルフギャング・ステーキハウス ハイボール」
◇ 価格：
251円（税込）
◇ 内容量：
350ml （アルコール分 8%）
◇ 発売日：
2026年1月20日（火）
※数量限定販売、一部取り扱いがない店舗がございます
◇ 販売店舗：
関東、中部、関西、東海エリア(※)のファミリーマート
※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、
岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県／1月13日現在
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）７階 TEL.03-6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307 / FAX：03-3479-0256
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
前回販売時、話題沸騰したあの人気商品がエリアを拡大し再販決定！
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、関東、中部、関西、東海エリアのファミリーマートにて、ウルフギャング・ステーキハウスが監修したウイスキーハイボール缶を1月20日（火）より発売します。
「ウルフギャング・ステーキハウス」は、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉に長期乾燥熟成を施した“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキを提供、世界各国の舌の肥えた美食家を唸らせる極上ステーキハウスとして日本国内に7店舗展開。各店では数々の賞を受賞したワインセラーを保持するなど、お酒も追究しています。当商品は、ウイスキーライブラリーを併設する店舗があるほどウイスキーにもこだわりを持つ「ウルフギャング・ステーキハウス」が監修した、本物志向の味をウイスキーハイボール缶で再現したものです。
昨年、関東エリア限定で実施した販売では予想以上の反響をいただき、好調のうちに終売となりました。今回の再販では、関東に加えて中部・関西・東海へと販売エリアを拡大し、より多くの皆さまに本物志向の味をお届けできるようになりました。
〜 上質な食体験をご自宅で〜
「ウルフギャング・ステーキハウス」のウイスキーにかける想い
アメリカのステーキハウスでは、ステーキとウイスキーを楽しむ食文化があり、「ウルフギャング・ステーキハウス」でも、ウイスキーの豊富なラインナップのウイスキーを取りそろえ、お客様をお迎えしており、特にシグニチャー青山店では、希少なウイスキーを有するウイスキーライブラリーを備えたウイスキーラウンジを併設しています。
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、私たちが提供している“品質、熟成、焼きにこだわった極上ステーキ”のように、ウイスキーにもこだわりを貫き、香料、添加物を一切含んでいない“ナチュラルな素材の味を楽しむハイボール”を商品化すべく、監修しました。
ウルフギャング・ステーキハウス監修 ウイスキーハイボール缶 販売概要
◇ 商品名：
「ウルフギャング・ステーキハウス ハイボール」
◇ 価格：
251円（税込）
◇ 内容量：
350ml （アルコール分 8%）
◇ 発売日：
2026年1月20日（火）
※数量限定販売、一部取り扱いがない店舗がございます
◇ 販売店舗：
関東、中部、関西、東海エリア(※)のファミリーマート
※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、
岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県／1月13日現在
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）７階 TEL.03-6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307 / FAX：03-3479-0256
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press