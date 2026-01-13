「ハードロックカフェ 上野駅東京」上野動物園ジャイアントパンダ送別記念「Thank you Panda Pin」発売

上野動物園ジャイアントパンダ“シャオシャオ”、“レイレイ”の送別を記念したピンバッジを個数限定発売

販売開始 ： 2026年1月17日（土）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の上野駅東京店では、レストランに併設するオリジナルグッズを販売するロックショップにおいて、上野動物園のジャイアントパンダ“シャオシャオ”と“レイレイ”の送別を記念したピンバッジを1月17 日（土）より個数限定で販売開始します。

　







　

このたび販売されるのは、“シャオシャオ”と“レイレイ”の中国返還を受け、送別の記念としてデザインされた「Thank you Panda Pin」（ピンク、ブルーの2種、各500個限定／2,640円・税込）です。

　

ここ日本で、長い時間を共にしてくれたパンダたちへの感謝と、これからの未来への願いがバッジに込められています。2種類のピンバッジを並べることで、家族がひとつになるデザインに仕上げています。

　

さらに、「上野動物園」入園券の半券、または年間パスポートを上野駅東京店でご提示いただくと、お会計から10％割引サービスが適用されます。

※割引サービスのご利用注意点についてはハードロックカフェ公式ホームページをご確認ください。

　

　

ハードロックカフェ 上野駅東京

上野動物園 ジャイアントパンダ 送別記念ピンバッジ販売概要

　

◇ 販売開始：

　2026年1月17日（土）

◇ 販売商品：

　・ 「Thank you Panda Pin-Pink」　2,640円（税込） ※500個限定

　・ 「Thank you Panda Pin-Blue」　2,640円（税込） ※500個限定

◇ 販売店舗：

　ハードロックカフェ 上野駅東京

　東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階

◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

　https://hardrockjapan.com/

　





Thank you Panda Pin-Pink










Thank you Panda Pin-Blue






　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

http://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店 （ロックショップ）

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

