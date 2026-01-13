「ウルフギャング・ステーキハウス」バレンタイン スペシャルコース

写真拡大 (全16枚)

甘美な夜を、最上級品質の熟成肉がメインの特別コースとともに

提供期間：2026年1月26日（月）〜2月14日（土）

ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）の国内7店舗（六本木店／丸の内店／高輪店／大阪店／福岡店／シグニチャー青山店／Teppan銀座店）では、1月26日（月）から2月14日（土）の期間限定で「バレンタイン スペシャルコース」をご提供します。

　

　「ウルフギャング・ステーキハウス」が自信を持ってお勧めする「プライムグレード」に格付けされた牛肉のステーキをメインに、新鮮なシーフードによるアペタイザー、お食事の締めを飾るバレンタインデザートなどで構成した、乾杯シャンパン付きの豪華メニューを格調高い雰囲気の中でお楽しみ頂けます。

　





バレンタイン スペシャルコース ※画像は2名様分






　

ウルフギャング・ステーキハウス 「バレンタイン スペシャルコース」 販売概要

　

◇ 販売期間：

　2026年1月26日（月）〜2月14日（土）

◇ コース名：

　バレンタイン スペシャルコース

◇ 価格：

　26,220円（税込・サービス料別）※価格は1名様、2名様にて承ります。

◇ 内容：

　・ ヴーヴ クリコ ポンサルダン “ローズラベル”

　・ シーフードテイスター（シュリンプカクテル、クラブミート、ロブスター）

　・ シーザーサラダ シズリングベーコン添え

　・ ロブスタービスク

　・ プライム熟成T-BONEステーキ

　・ マッシュポテト、クリームスピナッチ

　・ バレンタインデザート（ティラミス、チョコムース、ストロベリーアイス、苺）

　・ コーヒー または 紅茶

◇ 販売店舗：

　「ウルフギャング・ステーキハウス」国内7店舗

　六本木店／丸の内店／高輪店／大阪店／福岡店／シグニチャー青山店／Teppan銀座店

◇ 予約方法：

　ホームページ RESERVATIONボタンから各店舗予約ページにお進みください。

◇ ホームページ：

　https://wolfgangssteakhouse.jp/

　





プライム熟成T-BONEステーキ










バレンタインデザート






　

「ウルフギャング・ステーキハウス」の

“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ

　

「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。

　

日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。

　





創業者 ウルフギャング・ズウィナー










プライムステーキ(2名様用)










高輪店 店内











シグニチャー青山店 外観










Teppan銀座店 内観






◆店舗所在地

・六本木店

　東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F　TEL.03-5572-6341

・丸の内店

　東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F　TEL.03-5224-6151

・高輪店

　東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F　TEL.03-6459-3630

・大阪店

　大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F　TEL.06-6136-5658

・福岡店

　福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F　TEL.092-292-1651

＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞

・青山店

　東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F　TEL.03-5843-0822

＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞

・銀座店

　東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階　TEL.03-6263-0161

　　

◆公式ホームページ

　https://wolfgangssteakhouse.jp/

本件に関するお問合わせ先

【本件に関するお問合せ先】

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部

担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

〒106-8522　東京都港区六本木5-5-1　ロアビル9階

TEL：03-3470-5307

関連リンク

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI 広報お問合せフォーム

https://www.wdi.co.jp/contact/press