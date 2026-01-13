¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
DAM 2025Ç¯½©¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50È¯É½¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·¼çÂê²Î¡¡FRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬1°Ì
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨¤¬½©¥¢¥Ë¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¢£DAM 2025Ç¯½©¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î ¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° TOP50
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¤Ï¡¢DAM¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯½©¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤¬½©¥¢¥Ë¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨»á¤Ë¤è¤ë½©¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°²òÀâ
Ç¯¤ÎÀ¥¤òºÌ¤Ã¤¿½©¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ã¥¥Ã¥º¥¢¥Ë¥á¡ä¡ã¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷¥¢¥Ë¥á¡ä¡ã¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¡¦²¦Æ»¥¢¥Ë¥á¡ä¡ãSNSÈ¯¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢²þ¤á¤Æ¸½ºß»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬¡ÈÆÃÄê¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤¿²»³Ú¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÎMega Shinnosuke¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è¡×¤¬3°Ì¤ÈÂç·òÆ®¡£¥¢¥Ë¥á¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëMega Shinnosuke¤ÎÞ¯Ã¦¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬»ëÄ°ÁØ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Î°ßÂÞ¤È¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¥·¥ê¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ê2°Ì¡Ë¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ê4°Ì¡Ë¤Ï¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBUMP OF CHICKEN¤È¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¸Ç¤á¡¢5°Ì¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¡Ê¡ØSPY¡ßFAMILY Season 3¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¥¢¥Ë¥á¤Î¶¯¿Ù¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢TOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎCHiCO with HoneyWorks¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤ËÃíÌÜ¡£Â¿ºÌ¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈCHiCO¤òÍÊ¤¹¤ë¡È¥Á¥³¥Ï¥Ë¡É¤¬Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë120%±þ¤¨¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤³¤Î¾å°Ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
MAISONdes¡Ö²½¤±¤ÎÈé feat. ¤³¤Ü¡¦¤«¤Ê¤¨¤ë, ½Å²»¥Æ¥È, Giga & TeddyLoid¡×¤È¤¤¤Ã¤¿VTuber¡õVSinger·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯TeddyLoid¤¬»²²Ã¤·¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë ¡õ TOPHAMHAT-KYO¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ²á¤®¤ë¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖWanna be¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥½¥ó¤Îº²¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë½ÅÄÃ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦JAM Project¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿À¤³¦Åª¥á¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈBABYMETAL¤Ê¤É¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤¿½©¥¯¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢³ÈÄ¥¤È¼ýÚÌ¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¥³¥¢¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£DAM 2025Ç¯½©¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î ¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥° TOP50
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±°ì¶Ê¤È¤·¤Æ½¸·×¡¿ÊüÁ÷¤¬´ü¤ò¤Þ¤¿¤°ºîÉÊ¤Ç³Ú¶Ê¤¬Á°´ü¤ÈÆ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¸¶Â§ÂÐ¾Ý³°
